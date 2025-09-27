El PP replica al PSPV que el Consell "busca igualdad de oportunidades para los estudiantes de la Comunitat en la PAU"

VALÈNCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Les Corts, Beatriz Gascó, ha afirmado este sábado que "la palabra suprimir solo está en el imaginario del PSPV" y ha destacado que el Consell "busca la igualdad de oportunidades para los estudiantes de la Comunitat Valenciana en la PAU mientras que la bandera del Botànic era la imposición".

En estos términos se ha manifestado Gascó después de que el secretario de Educación del PSPV-PSOE, Miguel Soler, haya criticado el anuncio del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de que el alumnado de la Comunitat Valenciana "pueda elegir examinarse de Castellano o Valenciano en estos exámenes" o "elegir cuál de las dos notas computa", ya que, a su juicio, "solo busca atacar nuestra lengua".

La diputada 'popular' ha señalado que la propuesta "solo busca que tengan las mismas oportunidades que en las comunidades autónomas en las que realizan un examen menos". "No se ha hablado de suprimir nada, sino que los estudiantes de la Comunitat Valenciana se examinen en igualdad de condiciones", ha declarado, según ha indicado la formación en un comunicado.

"Los estudiantes de comunidades autónomas con lengua cooficial se examinan de una asignatura más en la PAU, como es el caso del estudiantado de la Comunitat Valenciana, y se ha constatado que esa asignatura de más les perjudica en la nota final de acceso a la universidad", ha subrayado.

En este sentido, se ha referido al informe del Ministerio, que sitúa a la Comunitat Valenciana, Cataluña y Baleares como "las últimas del ranking en la PAU". "El Consell lo que busca es que nuestros jóvenes vayan a la PAU en igualdad de condiciones que las comunidades que tienen una asignatura menos", ha reiterado.

La portavoz de Educación ha remarcado que "al revés de lo que hizo el Botànic, que solo hablaba de imposición, el Consell incentiva el estudio del valenciano con la certificación de títulos automáticos". "Desde octubre de 2024 se han expedido 140.000 títulos, lo que demuestra que este gobierno promueve el valenciano pero desde la libertad, sin imponer nada a nadie", ha agregado.

"Hoy hay menos estudiantes en zonas castellanohablantes que pidan la exención de valenciano. En época botánica había más", ha concluido Gascó.