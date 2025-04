El PP replica al PSPV que el Consell "destina un 54% más que el Botànic a la lucha contra la violencia sobre la mujer"

VALÈNCIA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de violencia contra la mujer del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Les Corts, Verónica Marcos, ha replicado al PSPV-PSOE que el Consell "destina un 54 por ciento más que el Botànic a la lucha contra la violencia sobre la mujer".

Así, ha respondido en un comunicado a la portavoz de Igualdad del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Rosa Peris, quien ha alertado sobre "los estremecedores datos" de violencia de género en la Comunitat Valenciana que recoge el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que ha denunciado que, "frente a todas estas señales de alerta, Mazón se abraza a la extrema derecha, a los negacionistas de violencia machista".

"El Consell pone medidas concretas en la lucha contra la violencia sobre la mujer. En concreto, ha creado un comisionado específico; ha aumentado el presupuesto un 54% respecto al Botànic; ha licitado el servicio de los once centros mujer que el anterior Consell fue incapaz de hacer, con la consecuente regularización de salarios y mejora del servicio; ha puesto en marcha tres centros integrales de crisis para víctimas o el Servicio Telefónico Abogadas 24 horas", ha detallado, al tiempo que ha destacado que "la Comunitat Valenciana está por encima de la media en protección de la mujer, según el informe del CGPJ que acabamos de conocer".

Marcos ha subrayado que "la izquierda defiende a las mujeres de boquilla, y el PP con hechos y realidades". "En los presupuestos también se recoge el refuerzo de la red de Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, que en la actualidad cuenta con 37 oficinas (una por cada partido judicial a la que se suma la de Utiel) y para ello se aumenta la partida en gastos de personal, con la previsión de abrir otra oficina más a lo largo del año", ha precisado.

A su juicio, "mientras el Consell refuerza el apoyo a las víctimas, el Gobierno de España genera su desprotección con la aplicación de la nueva ley que supondrá una previsible sobrecarga de trabajo de más del 8% en los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que deja a las mujeres víctimas en una mayor situación de vulnerabilidad".

Además, ha denunciado que "continuamente hay noticia de escándalos de los socialistas sobre supuesta prostitución con dinero público, como el de José Luis Ábalos, y presuntas agresiones sexuales de dirigentes como Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero ante los que la izquierda guarda silencio".

"A estas alturas es un insulto que el Ministerio de Justicia anuncie, en un ejercicio de trilerismo político, la creación de solo tres nuevas plazas de jueces para violencia contra la mujer y se desmantelen otras dos. Es insuficiente y no evitará un colapso, más que previsible, por una incorrecta implementación de la ley. Es un mal parche. No son suficientes. Exigimos que las víctimas cuenten con todos los recursos que garanticen una justicia efectiva, que no genere demoras y por tanto indefensión", ha concluido.