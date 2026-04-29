El PP, "tranquilo" ante la investigación de Antifraude sobre la pareja de Llorca, que la izquierda ve "un escándalo"

Archivo - El nuevo president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, a su llegada a la toma de posesión de su cargo, en Les Corts - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Les Corts muestra "tranquilidad absoluta" ante la investigación abierta por la Agencia Antifraude sobre el proceso para el acceso a una plaza en la Diputació de València de la pareja del 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, mediante comisión de servicios. Tanto PSPV como Compromís creen que es un "escándalo" y "PP en estado puro", mientras Vox rechaza hacer valoraciones.

Así lo han manifestado los síndics en los pasillos de Les Corts un día después de que la portavoz del PP en la Diputació, Reme Mazzolari, confirmara que el asunto "ha acabado en Antifraude", que ha pedido un informe a la corporación provincial al respecto y "se está trabajando desde el área de personal".

La pareja de Llorca, funcionaria del Ayuntamiento de Finestrat -localidad alicantina de la que era alcalde el 'president'--, pidió una comisión de servicios en la Diputació y, después de pasar "un procedimiento legal", entró a trabajar "hace unas semanas", según explicaba el pasado 25 de marzo el propio jefe del Consell.

La Presidencia de la Diputació, que ostenta el 'popular' Vicent Mompó, aprobó un decreto el pasado 5 de marzo para convocar la provisión de diversos puestos de trabajo, mediante el sistema de libre designación; en concreto, dos puestos de secretario/a de dirección incardinados en los centros Asistencia a Municipios y Gestión de Recursos Humanos y Organización, anuncio que se publicó este pasado martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

En este contexto, el síndic del PP, Nando Pastor, ha defendido que en el proceso de contratación de la pareja de Llorca "todo es correcto, todo ha sido transparente", por lo que ha recalcado que los 'populares' no tienen "ningún temor a nada" y se ha mostrado a favor de que "se esclarezca lo que consideren": "El PP no tiene nada que temer, porque cuando uno tiene la conciencia tranquilísima de que las cosas se han hecho bien, lo puede investigar Antifraude o cuantos juzgados consideren ellos oportunos. Por nuestra parte, tranquilidad absoluta".

El 'popular' ha replicado al PSPV y Compromís que todo lo que tengan "que ofrecer en estos momentos a los valencianos y todo lo que tienen que hacer de labor de oposición" sea "machacar a una mujer" por "el hecho de ser pareja", en este caso de Llorca, y ha denunciado las "connotaciones machistas" de esta denuncia. "Eso dice muy poco en favor de la izquierda", ha sostenido.

A su juicio, "es una pena que la izquierda valenciana tenga como objetivo, como prioridad en estos momentos, en su labor de oposición, machacar a una mujer por ser la 'pareja de'".

Desde el PSPV, José Muñoz ha censurado el "blindaje" de la pareja de Llorca en la institución provincial y se ha referido a esta cuestión como un "escándalo del PP" y del 'president' de la Generalitat "en primera persona", al que ha reprochado que hablara de "jetas" en el caso de Les Naus de Alicante cuando, posteriormente, la Diputació de Valencia "le iba a crear una plaza --a su mujer-- para se trasladara desde Finestrat" en un proceso "que parece que está hecho a medida".

"LLORCA, EL PRIMERO DEL PP DE LOS JETAS"

"El PP en la Comunitat Valenciana se ha convertido en el PP de los jetas que se aprovechan de lo público para lo privado. Y especialmente el 'president' de la Generalitat que venía a darnos lecciones de quién eran y quiénes no eran jetas y él, como podemos ver, es el primero de todos ellos", ha argumentado.

Además, el síndic socialista ha denunciado que el Ayuntamiento de Finestrat ha rechazado proporcionar información al PSPV por segunda vez sobre el expediente de la pareja de Llorca. "Nos la deniega a la oposición para saber cómo fue el proceso de contratación que luego ha derivado en este blindaje permanente en la Diputación", ha indicado, y ha exigido "transparencia" y que el jefe del Consell dé "las explicaciones oportunas y que no esconda la información".

"Quien esconde información es porque teme que la verdad salga a la luz y tarde o temprano va a salir. Ese expediente va a acabar en manos del Partido Socialista porque tiene todo el derecho a conocerlo como grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Finestrat", ha advertido a los 'populares', al tiempo que ha hecho hincapié en que a a la portavoz del PP en la Diputació se le "escapara" este martes decir que Antifraude "ha abierto una investigación" sobre este asunto. Y ha garantizado que el PSPV irá "hasta las últimas consecuencias" para conseguir esa información.

"A LA PRIMERA CULLERADA, MOSCA"

Como síndic de Compromís, Joan Baldoví ha señalado que después de que Antifraude haya abierto una investigación sobre esta contratación "queda evidente que Pérez Llorca ha creado una plaza a propósito para su pareja con la participación inexcusable de la Diputació de València". "A la primera cullerada, mosca", ha dicho citando este refrán valenciano que significa empezar con mal pie.

"PP en estado puro, aprovechándose de las instituciones y colocando a dedo", ha denunciado, y ha criticado que "ocultan información sobre cómo accedió" la pareja de Llorca a su plaza anterior en el Ayuntamiento de Finestrat -localidad alicantina de la que el 'president' era alcalde- y después "crean una plaza ad hoc en la Diputació con un procedimiento de adjudicación absolutamente rapidísimo para consolidarla".

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha rechazado pronunciarse sobre la investigación de Antifraude "hasta que haya una decisión" por parte de este organismo.

Preguntado por si cree que ha habido un trato de favor a la pareja de Llorca, Llanos ha insistido en que si el tema está "en manos de la Agencia Antifraude", en Vox tienen "mucho menos que decir" al respecto.