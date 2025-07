PP y Vox piden en la Diputación de Alicante que Sánchez dimita "por la corrupción en el PSOE" y que convoque elecciones

El portavoz de Compromís, Ximo Perles, se suma a la petición de dimisión "en contra del criterio mayoritario" de la coalición

ALICANTE, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario de julio de la Diputación de Alicante ha aprobado con los votos del PP, que cuenta con mayoría en la institución provincial, y de la portavoz de Vox una moción de los 'populares' en la que se solicita la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por los casos de corrupción en el PSOE" y la convocatoria "urgente" de elecciones generales.

El texto al que se ha dado luz verde condena "cualquier acto corrupto a nivel de la administración" e insta al Gobierno de España a "depurar todas las responsabilidades derivadas de estos con las dimisiones no solo de las personas relacionadas directamente, sino también de los responsables políticos directos".

Igualmente, se pide "que se modifique el Código Penal para incluir sanciones específicas para los implicados en casos de corrupción, como la prohibición de contratar con la administración pública".

También se reclama a la Generalitat "que se refuercen los mecanismos de control institucional contra la corrupción", al tiempo que la Diputación, "que se muestra favorable a la eliminación del aforamiento de los cargos públicos, se compromete a promover medidas de prevención" contra esta.

EL PORTAVOZ DE COMPROMÍS PIDE LA DIMISIÓN DE SÁNCHEZ

Durante la sesión plenaria, celebrada este miércoles, Compromís y PP han presentado sendas mociones en las que condenan la corrupción en las instituciones, aunque se han debatido por separado, después de que el portavoz de los valencianistas, Ximo Perles, haya rechazado una enmienda 'popular' que ha pedido la dimisión de Sánchez y la convocatoria electoral.

Aunque Perles ha admitido que comparte la petición de dimisión del jefe del Ejecutivo central, "en contra del criterio mayoritario" de Compromís, ha justificado su rechazo a la enmienda del PP al entender que esta modificaba la parte expositiva de su moción.

Sobre su posicionamiento, el portavoz de la coalición en la Diputación considera que "es posible asumir responsabilidades políticas sin necesidad de cambiar las mayorías parlamentarias" que se piden por motivos "estrictamente electoralistas", del mismo modo que ha venido reclamando la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, sin que se tenga que modificar la representación de los grupos en la cámara autonómica.

"Es la postura que seguimos en un caso y la que yo creo que ahora deberíamos seguir, en contra del criterio mayoritario de mi partido, pero pienso que estoy obligado a decir lo que honestamente pienso", ha reconocido Perles, quien ha incidido en que las informaciones conocidas recientemente sobre presuntos casos de corrupción "son muy graves y cercanas" a Sánchez.

Aunque las mociones de Compromís y PP compartían muchas propuestas de acuerdo, finalmente la de los valencianistas no ha obtenido la mayoría necesaria para salir adelante, ya que solo la ha respaldado, además de Perles, el PSPV, mientras que la defendida por el equipo de gobierno 'popular' sí ha logrado el respaldo de PP y Vox.

AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE

En ambas mociones, el diputado del PSPV José Joaquín Hernández ha propuesto dos enmiendas para "recuperar" la Agencia Valenciana Antifraude, "que facilitó la recuperación de 29 millones de euros en tres años, hasta que en 2023 desapareció prácticamente".

Por un lado, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha aceptado que se vote la enmienda, aunque la mayoría de la que dispone el PP en el hemiciclo provincial, junto con el voto de la portavoz de Vox, ha tumbado que se incluya en el texto final, por lo que se ha votado el planteado inicialmente por Perles.

Durante la moción del PP, la vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Serna, ha trasladado a los socialistas la inadmisión de dicha enmienda y ha reiterado que "para restituir hay que destruir" y que "no es el caso" de la Agencia Valenciana Antifraude, que "sigue funcionando".

En los turnos de debate político, Hernández (PSPV) ha dicho que su grupo "condena la corrupción con la misma contundencia, venga de donde venga", y ha afeado al equipo de gobierno del PP que la Diputación esté "intervenida", con "un plan de ajuste por su nefasta gestión", que tenga a los municipios "abandonados", con bomberos "que no cobran". "No hay Plan +Cerca, no hay Bono Consumo", ha apuntado.

Serna (PP) ha discrepado de la postura de los socialistas: "Me parece hasta indecente que no sean capaces de admitir que estamos ante un Gobierno desangrándose irremediablemente y que va a llevar a este país al más oscuro abismo en el que ha estado jamás".

Por su parte, la portavoz de Vox, Gema Alemán, ha indicado que su partido comparte la necesidad de "combatir sin ambigüedades la corrupción en todos los niveles de la administración pública", aunque ha afeado a la izquierda que "utilice" la lucha contra la corrupción "como arma partidista que distorsiona los hechos".

"Compromís pretende ahora presentarse como adalid de la regeneración cuando ha sido cómplice del saqueo de recursos públicos a través de políticas identitarias, subvenciones ideológicas y chiringuitos politicos", ha zanjado Alemán.