El PP y Vox sostienen que Mazón tiene "todo el derecho" de personarse en la causa de la dana para "ejercer su defensa"

Archivo - El expresident de la Generalitat Carlos Mazón, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han coincidido en que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón tiene "todo el derecho" de personarse en la causa de la dana para que pueda "ejercer su defensa" en los términos "que considere conveniente, como cualquier ciudadano", y han afeado a las formaciones de izquierda la "doble vara de medir" con estos asuntos, en referencia a la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra al estar investigada esta en otro procedimiento judicial.

Por el contrario, el PSPV se ha preguntado "en calidad de qué" decide personarse Mazón y Compromís ha considerado "indecente" que el 'expresident' quiera "escaparse de la justicia". Ambas formaciones han exigido tanto al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le reclamen el acta de diputado y, de lo contrario, que lo expulsen del Grupo Parlamentario Popular.

Así lo han expresado desde los distintos grupos, en declaraciones a los medios este martes en los pasillos de Les Corts momentos antes del inicio del pleno. Todo ello, después de que el 'expresident' Mazón haya solicitado a la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana personarse en el procedimiento. La petición se produjo, a su vez, días después de que la magistrada acordara citarle como testigo una semana más tarde de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara imputarle al no ver indicios de delito en su actuación en la dana.

Desde el PP, Nando Pastor ha valorado que tras el "contundente auto del TSJ, del 5-0", que rechazó investigarle porque "no hay ningún tipo de indicio delictivo", el que fuera jefe del Consell "está en su derecho" de personarse en el procedimiento, al tiempo que ha mostrado "máximo respeto a la instrucción judicial". Además, ha considerado que resulta "compatible ejercer ese derecho que tiene de personarse como él considere oportuno y conveniente". "Ahí hay poco más que añadir", ha apuntado.

En este punto, ha deslizado, en alusión a la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra, que otras personas "en otras situaciones judiciales mucho más comprometidas deciden optar a la presentación de su candidatura a la alcaldía de València": "Me han venido estos días a la mente aquellas palabras de la entonces líder y la que parece va a volver a ser líder de Compromís cuando hablaba de aquello de la ética y de la estética (...), recuerdo a la Mónica de las camisetas y a la Mónica que venía a salvar personas".

Dicho esto, ha asegurado que los valencianos "merecen un respeto" y ha afirmado que cree "en la presunción de inocencia, pero también en la presunción de ejemplaridad", y ha argumentado que en el caso de Oltra y Compromís "no la hay". También ha agregado que le han "venido a la cabeza las palabras" del ministro Óscar Puente cuando se refería a la coalición "como esa izquierda desnortada, porque bastante desnortada ha de andar uno para encontrar en Mónica Oltra la solución a los distintos y muchos problemas que tiene Compromís en estos momentos de liderazgo de valencianía y de todo tipo".

"DERECHO A EJERCER SU DEFENSA"

En esta misma línea, desde Vox, José Mª Llanos ha mostrado respeto a la labor de la justicia tras la decisión de Mazón de personarse en la causa de la dana y ha argumentado que "absolutamente todo el mundo tiene derecho a ejercer su defensa en los tribunales". "Las garantías judiciales, los mecanismos procesales tienen que ser iguales para todo el mundo", ha expresado.

Sin embargo, ha aprovechado para afear a las formaciones de izquierda su "doble vara de medir" y las ha acusado de "calentar la calle y condenar con pena de telediarios cuando ellos ya han decidido quién es el culpable", en este caso de la gestión de la dana. "Por una parte, tenemos que se presenta como candidata una imputada como la señora --Mónica-- Oltra y para la izquierda eso es lo mejor del mundo y, por otra parte, el señor Mazón no tiene derecho ni siquiera a su propia defensa", ha cuestionado.

Frente a ello, ha reivindicado que Vox "respeta el derecho de todo el mundo a su defensa" y cree "en el sistema garantista judicial de nuestro derecho". Además, ha apuntado que la estrategia de Mazón "es lo más común del mundo en los tribunales, porque cada uno presenta su defensa de la manera que considera conveniente": "Ya el analizar intenciones ocultas se lo dejamos a la izquierda, que siempre ve el ojo en la paja ajena y nunca la viga en sus ojos y, desde luego, la viga de la izquierda es bastante grande".

En cualquier caso, ha remarcado que Carlos Mazón "tiene todo el derecho a ejercer su defensa en los términos que considere conveniente, como cualquier ciudadano, como cualquier valenciano". "Por una parte, si se persona, está mal. Por otra parte, si es aforado, también está mal. Se dice que como presidente o como expresidente, oiga no, ahora que sepamos nosotros, es diputado. Y como diputado no significa que no se le pueda juzgar ni a él ni a ninguno de nosotros, sino que, desde luego, o hay que pedir un suplicatorio o hay que ser juzgado por otro tribunal. Pero nadie, ningún ciudadano se puede escapar de la justicia. Tampoco la izquierda como así intenta", ha aseverado.

"SIGUE ENTORPECIENDO LA SALIDA A LA LUZ DE LA VERDAD"

Por el contrario, desde el PSPV, José Muñoz ha preguntado a Carlos Mazón "en calidad de qué se quiere personar en la causa, si como investigado o como acusación particular", y ha deslizado que, si quiere hacerlo, "solo cabe en condición de investigado" para "no tener la obligación de decir verdad", ya que, como testigo, tiene "la obligación legal de decir la verdad, de decir lo que hizo y de decir lo que no hizo durante el trágico 29 de octubre".

Dicho esto, ha exigido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que le cese y le obligue a devolver su acta de diputado. "Y si no lo hace, que lo expulse del Grupo Parlamentario Popular", ha pedido, al tiempo que ha acusado al que fuera jefe del Consell de "seguir entorpeciendo la salida a la luz de la verdad" de lo ocurrido el día de la dana "desde el primer momento",

A su juicio, Carlos Mazón "lo que busca personándose en el procedimiento es seguir mintiendo y seguir haciendo de obstáculo para la verdad del trágico suceso de la dana". Por ello, ha reclamado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que expulsen a Mazón del PP y ha instado al 'expresident' a que "aproveche esta personación en la causa para dimitir como diputado".

"INDECENTE E INMORAL"

Desde Compromís, Joan Baldoví ha calificado de "absolutamente indecente e inmoral" que Carlos Mazón "intente utilizar los privilegios que le otorga la su condición de 'expresident' para querer escapar una vez más de la justicia, para querer escapar de su propia responsabilidad, para volver a esquivar su declaración en sede judicial y por, en definitiva, no estar obligado a decir la verdad".

Asimismo, ha reiterado que una persona como Mazón "no representa a ningún valenciano" y debería de abandonar Les Corts, al tiempo que ha vuelto a reclamar al jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que le pida el acta o que "envíe" al 'expresident' de la Generalitat al grupo de no adscritos.