PPCV acusa a Bernabé de "abandonar a las mujeres que debía proteger" por "tapar el fallo" de pulseras antimaltrato

Archivo - La portavoz de Violencia contra la Mujer del Grupo Popular en Les Corts, Verónica Marcos - PPCV - Archivo

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Violencia contra la Mujer del Grupo Popular en Les Corts, Verónica Marcos, ha acusado a la secretaria de Igualdad del PSOE y también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de "intentar tapar el escándalo" del fallo del sistema de pulseras antimaltrato, un error que ha dejado en el abandono "a las mujeres que debía proteger".

Así se ha manifestado este sábado la 'popular' en un comunicado, después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) alertara de absoluciones por fallos en las pulseras telemáticas de maltratadores, mientras el Ministerio de Igualdad defendió que "se solucionó" y Bernabé aseguró este viernes que las pulseras telemáticas antimaltrato, "en este momento, están funcionando con total normalidad".

Al respecto, Marcos ha sostenido que Bernabé "es la máxima responsable de garantizar la seguridad de las víctimas en nuestra tierra". Ha señalado que los últimos datos del Ministerio cifran en más de 500 las mujeres con pulsera antimaltrato activa en la Comunitat Valenciana, el 11,1% de las más de 4.500 en el conjunto de España.

"Es inaceptable que Bernabé intente maquillar lo ocurrido como si nada hubiera pasado, cuando se ha demostrado que este fallo ha puesto en riesgo la vida de las mujeres, según han denunciado los propios técnicos de sistema. Tiene que explicar cuántas mujeres se han visto afectadas en la Comunitat Valenciana, cuántos agresores se han beneficiado de este fallo y qué responsabilidades piensa asumir", ha insistido la 'popular'.

Asimismo, la diputada del GPP ha enfatizado que este episodio se suma a un historial "demoledor" del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de igualdad y ha mencionado la ley del 'solo sí es sí', que "redujo condenas y excarceló a agresores sexuales"; al exministro valenciano José Luis Ábalos y otros excargos socialistas "tratando a las mujeres prostituidas como mercancía"; y "ahora con unas pulseras defectuosas que ponen en riesgo la vida de las víctimas de maltrato".

La parlamentaria ha exigido la dimisión "inmediata" de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha reclamado explicaciones tanto a Bernabé como a la ministra de Universidades y líder del PSPV, Diana Morant. "Siguen sosteniendo un Gobierno que convierte la protección de las mujeres en propaganda, mientras la realidad demuestra que cada día están más desprotegidas como víctimas, incluso, de este Ejecutivo", ha acusado.

"Estamos ante el Gobierno más hipócrita, machista y peligroso para las mujeres de nuestra democracia. Utilizan la causa de las mujeres como pancarta, pero en la práctica las traicionan una y otra vez. Para la ministra Redondo, que dijo aquello de 'es nuestro momento' tras la riada, hoy es momento de que coja su pancarta y dimita", ha zanjado.