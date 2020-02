El PPCV arranca la "maquinaria judicial" para llevar al Gobierno a los tribunales por el impago del IVA

Publicado 03/02/2020 12:50:14 CET

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PPCV ha puesto en marcha la "maquinaria judicial" para llevar al Gobierno ante los tribunales por el impago del IVA de diciembre de 2017, un proceso que comenzará con el requerimiento al Consejo de Ministros para que abone el importe adeudado, de 281 millones, un escrito que se prevé esté listo esta misma semana.

Así lo ha anunciado su presidenta y portavoz en Les Corts, Isabel Bonig, que ha subrayado que "no cabe otra posibilidad" que acudir a la justicia ante el "silencio cómplice" del 'president', Ximo Puig, ante el impago de esos 281 millones. Ante esa "inactividad y dejación", el PPCV ejercitará las acciones legales porque "no hay diálogo, negociación, ni voluntad política para devolver el dinero".

Los 'populares' actuarán a través de una triple vía. Por una parte enviarán el requerimiento al Consejo de Ministros, tal y como establece la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, para que "cese su inactividad material en el cumplimiento de sus obligaciones legales", en este caso la transferencia a las comunidades del 50% de la recaudación del IVA de diciembre de 2017, que sigue "en la caja común del Estado".

Se conmina, así, a que en un plazo de tres meses se efectúe el pago o se dé una solución. Si no hay contestación o se deniega la petición, se interpondrá el recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

De forma paralela, el PPCV elevará una queja al Defensor del Pueblo ante el "incumplimiento claro de los derechos de los ciudadanos", lo que está provocando "graves perjuicios para los servicios públicos", y por otra parte están estudiando denunciar esta cuestión ante la Fiscalía del TS para que se pronuncie.

"Puig lo tendría más fácil, tiene la Abogacía de la Generalitat, el PP un exiguo gabinete jurídico", ha dicho Bonig, que cree que el jefe del Consell "prefiere ser socialista antes que presidente de la Generalitat".

Isabel Bonig ha explicado que después de que el viernes anunciara en la Interparlamentaria del PPCV su intención de llegar a los tribunales hubiera un pronunciamiento del Consell en la línea en la que lo han hecho otras comunidades como Castilla-La Mancha, Asturias o Aragón, presididas por el PSOE. De hecho, se ha referido al castellanomanchego Emiliano García-Page: "Eso un presidente, lo que tenemos aquí no lo calificaré".

"Hay que ver Puig cómo ha cambiado, de la reivindicación permanente hemos pasado al silencio cómplice", ha incidido la dirigente del PP, que ha asegurado que ellos siempre tienen voluntad de diálogo pero "parece que tienes que estar condenado y en la cárcel para que el Gobierno hable contigo".

Además, ha afirmado que la proposición no de ley de tramitación inmediata que el PPCV quería llevar al pleno de Les Corts de esta misma semana para reclamar el pago del IVA no podrá finalmente entrar en el orden del día porque necesita la firma de todos los grupos y solo la han rubricado Cs y Vox, y el PSPV ya les ha comunicado que no lo hará. Así, quedará pendiente de entrar en un próximo pleno con una tramitación ordinaria.

"EXCUSAS" PARA NO PAGAR

Preguntada sobre el hecho de que este IVA quedara pendiente de pago por el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy, un hecho que se esgrime desde el Consell, ha indicado que le parece una "excusa" ya que fue un cambio del sistema el que hizo que se contabilizara el IVA de diciembre de 2017 en enero de 2018 pero "Rajoy dejó de ser presidente en 2018" y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "ha dicho que no se paga".

"Cuando sea presidenta de la Generalitat no voy a pagar a nadie, como esto es de Puig y Oltra no voy a pagar nada", ha indicado, para añadir que hay fórmulas para efectuar el pago, a través de modificaciones presupuestarias.

A su juicio, "da la sensación de que esos 2.500 millones los tiene el Gobierno para pagar favores a vascos y catalanes o para cuadrar el déficit público de cara a Europa". "Este gobierno está incumpliendo sistemáticamente la ley", ha zanjado.