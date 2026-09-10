El PPCV celebra este viernes en El Puig su cena de inicio de curso, con Ester Muñoz en representación de 'Génova'

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante la reunión de la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia, a 20 de junio de 2026, en Sueca - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PPCV celebra este viernes en El Puig de Santa María (Valencia) su cena de inicio de curso político, que contará con la asistencia del líder de la formación en la Comunitat Valenciana y 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y con la portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz, en representación de 'Génova'.

Al encuentro, que se desarrollará en el recinto conocido como El Huerto de Santa María, asistirán también los tres líderes provinciales del PP en la Comunitat y respectivos presidentes de sus diputaciones: Marta Barrachina (Castellón), Vicent Mompó (Valencia) y Toni Pérez (Alicante).

Llorca acude a esta cita a la espera de saber si 'Génova' le designa finalmente como candidato del PPCV a la Presidencia de la Generalitat y a unos pocos días de la celebración del Debate de Política General en Les Corts, su primero como jefe del Consell y el último de la legislatura, en el que el dirigente autonómico expondrá su programa de gobierno para los meses que quedan hasta elecciones.

Esta misma semana, preguntado por la primera cuestión, en declaraciones a los medios en un acto en Madrid, Pérez Llorca se remitió a los plazos de la dirección nacional del PP para nombrar a los candidatos a las elecciones autonómicas e insistió en que vive ese proceso con "absoluta tranquilidad".

"Asumí el reto de ser 'president' de la Generalitat sin pedir nada a cambio, porque es un honor ser presidente de tu comunidad", ha replicado este mismo jueves a preguntas de los medios sobre este mismo asunto en un acto en Torrevieja (Alicante). De hecho, ha reivindicado: "Jamás un presidente tan interino, como dice usted, ofreció tantas realidades como las que ofrezco yo a cada municipio que voy".

Desde el punto de vista de gestión, el jefe del Consell cuenta, además, con el respaldo de haber aprobado hace unas semanas, antes de las vacaciones del verano, los presupuestos de la Generalitat para 2026 gracias a los votos de Vox. Con las cuentas autonómicas, el dirigente reivindica la "estabilidad" de la legislatura.

"ILUSIÓN" Y "RESPONSABILIDAD"

Los 'populares' valencianos, según transmiten a Europa Press fuentes de la formación, quieren arrancar este curso político con "ilusión, responsabilidad y con la certeza de representar la confianza mayoritaria de los valencianos tanto en el ámbito autonómico como municipal" para afrontar el ciclo electoral del próximo año, en el que aspiran a revalidar la Generalitat Valenciana y los cuatro grandes ayuntamientos: València, Castelló de la Plana, Alicante y Elche.

"Iniciamos esta nueva etapa con trabajo, compromiso y determinación, dejándonos la piel, como señaló el presidente Juanfran Pérez Llorca, para contribuir a que Alberto Núñez Feijóo llegue cuanto antes a la Moncloa", destacan estas mismas fuentes.

En este sentido, aseguran que la situación política nacional resulta "insostenible" por la reciente crisis migratoria de Ceuta, que para el PP "ha vuelto a poner de manifiesto la falta de previsión, liderazgo y capacidad de respuesta de un Gobierno cada vez más desbordado ante los grandes problemas que afectan a España". Frente a esa incertidumbre, los 'populares' valencianos defienden que el PP ofrece "estabilidad, responsabilidad y una alternativa de gobierno solvente".

LA COMUNITAT, "DECISIVA" PARA FEIJÓO

En este contexto, estas mismas fuentes resaltan que la aportación de la Comunitat Valenciana será "decisiva" para conseguir una victoria del PP en las próximas elecciones generales y abrir con ellas "una nueva etapa política en España".

"Encaramos este curso con el compromiso de seguir impulsando en la Comunitat Valenciana políticas centradas en la libertad, la mejora de la educación, el refuerzo de la sanidad y de las políticas sociales, la reducción de impuestos, el acceso a la vivienda, la creación de empleo y la generación de prosperidad y oportunidades para todos los valencianos", resumen fuentes 'populares'.

La cena de inicio de curso político del PPCV regresa en esta ocasión a la provincia de Valencia. El pasado año se celebró en Benidorm (Alicante) y en 2024 lo hizo en Nules (Castellón), en ambos casos con la asistencia del secretario general del PP, Miguel Tellado. En 2023 se llevó a cabo en un hotel de València y en 2021, en el municipio valenciano de Ontinyent.

LA ELECCIÓN DE CANDIDATOS, TODAVÍA SIN FECHA

Según los Estatutos del PP, corresponde a la dirección nacional que dirige Alberto Núñez Feijóo elegir a los candidatos del partido a la Presidencia de las CCAA y a los candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia. En este último caso, el PP ya presentó públicamente a sus cabeza de cartel de las capitales de provincia ante las municipales que se celebrarán el próximo 23 de mayo de 2027.

'Génova' aplazó para la vuelta del verano la designación de los candidatos a las CCAA. El próximo año hay autonómicas en 12 territorios: Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Baleares, La Rioja, Murcia, Navarra, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Sin embargo, fuentes de la cúpula del PP han señalado que por el momento no hay fecha para ese acto de presentación de candidatos autonómicos, en el que se verá si el Comité Electoral Nacional del PP que preside el gallego Diego Calvo ratifica o no a Pérez Llorca como candidato a la Presidencia de la Generalitat.

ES DIFÍCIL QUE NO SE OPTE POR LLORCA

Fuentes del partido consultadas a principios de semana por Europa Press ven difícil que 'Génova' finalmente decida remover a Pérez Llorca porque ya ejerce como presidente autonómico desde casi 10 meses, cuando sustituyó al frente de la Generalitat a Carlos Mazón. Este había presentado su dimisión a primeros de noviembre del 2025 a raíz de la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 232 víctimas mortales.

Otra de las cuestiones pendientes es la celebración del congreso autonómico del PP valenciano, ya que el último se remonta a julio de 2021, cuando el entonces presidente nacional del PP, Pablo Casado, apostó por Carlos Mazón para que asumiera las riendas del PPCV.

Tras la salida de Mazón, la Junta Directiva Nacional del PP aprobó el pasado mes de diciembre la creación de una gestora para dirigir el PPCV que preside Pérez Llorca y que tiene como secretario general a Carlos Gil. En los últimos meses, el 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps ha pedido de forma reiterada que se convoque ya ese cónclave y ha calificado de "anomalía" que siga sin celebrarse.