El PPCV critica que "la falta de control de Puig al incrementar el gasto farmacéutico "en 630 millones"

VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en Les Corts, José Juan Zaplana, ha aseverado este sábado que "la falta de control desde que gobierna Ximo Puig en la Comunitat Valenciana ha incrementado el gasto farmacéutico en 630 millones de euros" y ha señalado que es una cifra anterior al covid, "por lo que no tienen la excusa".

José Juan Zaplana ha criticado el "incremento exponencial del gasto farmacéutico" y ha señalado que con esos 630 millones de euros el gasto total roza los 1.300 millones de euros anuales".

"La de centros de salud, servicios sanitarios y refuerzos de verano, contratación de personal, compra de equipos o reformas que se podían haber hecho con esos 630 millones de euros", ha lamentado en un comunicado, antes de señalar que la contención de este gasto "es fundamental porque es una partida que se dispara con facilidad".

Al respecto, ha remarcado que en los años de Gobierno del PPCV "siempre se planteaba dentro de los hospitales hacer un plan de eficacia y eficiencia del gasto farmacéutico". "Sin embargo, desde que está Puig esos planes no existen. Los hospitales no tienen un plan y por tanto ese gasto no está controlado", ha criticado.

"Hoy vemos día a día cómo la Conselleria de Sanidad se retrasa en los pagos, cómo Oltra no paga a centros con discapacidad y dependencia. Con 630 millones de euros se podrían tramitar numerosas ayudas para estos ámbitos, para sectores afectados por el Covid, o para los afectados por la DANA de la Vega Baja", ha defendido.

Para el diputado 'popular', "es evidente que no hay control de las cuentas y eso pasa cuando se cree que el dinero cae del cielo". A su juicio, la gestión del Botànic "es mala y no es comprensible que no se esté conteniendo el gasto".

Ha insistido además en que estas cifras "son anteriores al Covid, por lo que no tienen la excusa de decir que son por la pandemia o el copago". "Es el sobrecoste farmacéutico", ha remarcado.

El diputado ha incidido en que "esta misma semana Puig se iba a Madrid a decirle a esa CCAA cómo tenía que gestionar". "Es inaudito, cuando lo que debería hacer es prestar atención a su gestión y evitar los despilfarros", ha concluido.