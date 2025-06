El PPCV defiende convocar la Plataforma pel Finançament para que "el PSOE vuelva al consenso que rompió"

VALÈNCIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez, ha asegurado que, con la convocatoria de la Plataforma Per un Finançament Just, su partido pretende que "el PSOE vuelva al consenso que rompió hace un año al rechazar un fondo de nivelación para la Comunitat Valenciana".

Así se ha pronunciado, en un comunicado, después de que la CEV, CCOO PV y UGT-PV hayan pedido que "se preserve el consenso y la unidad" de la Plataforma per un Finançament Just, hayan mostrado su rechazo a convocarla y hayan advertido que "cualquier intento de instrumentalización partidista debilita la fuerza de la reivindicación".

Según Juanfran Pérez, el PPCV quiere "intentar volver a la unidad de todos y reclamar al Gobierno avances en la financiación, las aportaciones y el fondo de nivelación, algo necesario y urgente".

El también síndic del GPP en les Corts ha señalado en un comunicado que "hoy atravesamos un momento muy delicado en la Comunitat Valenciana porque no se ha arreglado el nuevo sistema de financiación que nos perjudica claramente".

"Pero es que encima ni se han actualizado las entregas a cuenta ni ha llegado el FLA, que era un fondo extraordinario que ha estado pagándose durante los últimos doce años y que, en el año que más lo necesitamos porque tenemos la reconstrucción de la Dana, tampoco ha llegado", ha denunciado.

Para Juanfran Pérez, "es de extrema necesidad que esta Plataforma se vuelva a unir y vuelva a mostrar el consenso que mostró en su día, todos juntos, pidiendo el FLA, pidiendo el fondo de nivelación, pidiendo la condonación de la deuda y exigiendo un nuevo sistema de financiación".

"Lo que no tiene sentido es que a los partidos de izquierda no les apetezca volver a reunirse porque es el Gobierno socialista quien no está cumpliendo con la Comunitat Valenciana. Cuando los valencianos más lo necesitamos, el PSOE y Compromís no están por la labor de reunir la plataforma. A nosotros nos parece indignante y una tomadura de pelo. Primero están los intereses de los valencianos y luego los intereses partidistas. Y eso es lo que hace el PSOE de Diana Morant, que primero atiende a Pedro Sánchez y luego a los valencianos", ha remarcado.

Juanfran Pérez ha incidido en que "ni sindicatos, ni patronal, ni Compromís ni el Partido Popular han roto ningún consenso". "Fue el Partido Socialista el que se salió. Pasamos de avanzar juntos de forma unitaria en una reclamación legítima y ampliamente compartida, a la ruptura del PSOE que, de la noche a la mañana, pasó de avalar un sistema de financiación nuevo para la Comunitat, un fondo de nivelación y una eliminación de la deuda, a seguir las exigencias de Pedro Sánchez y no lo que habíamos pactado en su día", ha zanjado.