El PPCV denuncia "vetos" en la comisión de reconstrucción y critica que "deja sin voz a gran parte de la sociedad"

VALÈNCIA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Economía del Grupo Popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha criticado este domingo que los grupos parlamentarios del Botànic II --PSPV, Compromís y Podem--, junto a Ciudadanos (Cs) "hayan convertido la comisión por la reconstrucción de la Comunitat Valenciana en una comisión de vetos". A su juicio, esta comisión "deja sin voz a gran parte de la sociedad valenciana".

Así se ha pronunciado después de que el viernes la comisión para la reconstrucción social, económica y sanitaria de la Comunitat tras la pandemia de coronavirus diera luz verde al plan de trabajo a seguir durante los próximos meses que habían presentado conjuntamente los grupos del Botànic II (PSPV, Compromís y Unides Podem), con el apoyo de Cs) frente a la abstención del PP y el rechazo de Vox.

Ibáñez ha criticado que los cuatro grupos aprobaran un plan de trabajo "en el que se deja sin voz a gran parte de la sociedad valenciana". En un comunicado, ha reprochado que el Botànic, "con el beneplácito de Ciudadanos", "ha querido convertir una comisión de reconstrucción de la Comunitat en la comisión de la reconstrucción del Botànic".

"Han impuesto el silencio, como demuestra las serias deficiencias que son difíciles de explicar. Han dejado fuera a los autónomos de la Comunitat Valenciana y a los autónomos de España. El presidente de los autónomos de España, Lorenzo Amor, no podrá intervenir en la comisión porque ha sido vetado gracias a los votos del tripartito y de Ciudadanos", ha insistido Ibáñez.

En esta línea, el diputado del PPCV ha insistido en que es "incomprensible que se deje sin voz a uno de los colectivos a los que más ha afectado y afectará la crisis económica derivada del parón por la Covid-19 y es necesario que esto se sepa".

"NECESARIA REESTRUCTURACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN"

El portavoz de Economía ha criticado que en la comisión tampoco se vaya a abordar "la necesaria reestructuración de la administración valenciana, cuando es de ahí de donde se puede sacar liquidez para ayudar a la reconstrucción económica y social".

"Todo el mundo sabe que la administración valenciana es tremendamente pesada y tiene los mismos cargos y sueldos de hace tres meses, cuando otros colectivos están haciendo el esfuerzo de apretarse el cinturón. No solo estos grupos protegen al Botànic para que no haga ajustes sino que además no quieren ni que se hable de ello en la comisión", ha añadido.

Ibáñez ha lamentado también que se haya rechazado la propuesta del PPCV de que comparecieran representantes del sindicato médico, el de enfermería o el CSIF, así como que se haya cerrado la puerta a Cáritas, familias numerosas o monoparentales para que puedan hablar en la comisión.

"Tampoco se quiere escuchar a los profesionales de la enseñanza, ni al Colegio de Abogados ni a los sectores productivos. A Ascer, puntero en el sector del azulejo y máximo exportador de la Comunitat Valenciana se le deja de lado, no se quiere oír su voz ni tampoco la del sector del textil, el comercio, bares, restaurantes o cafeterías", ha reprochado.

En su opinión, "lo mismo sucede con las inversiones cuando se pretende enmudecer a la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana", ha aseverado, para después afirmar que "el PSPV, junto a Compromís, Podem y Ciudadanos solo quieren que se escuche a los de siempre", ha criticado.

Asimismo, ha recalcado que con el plan de trabajo del Botànic y sustentado por Ciudadanos "se quedan fuera 35 comparecientes y se vetan 30 solicitudes de documentación al Consell que desde el PPCV entendíamos que eran importantes y 90 informes, entre ellos los de la Asociación Valenciana de Empresarios, el Banco de España o la Unió de Periodistes.

"Cada semana que la Comunitat Valenciana no se pone en marcha el sector turístico pierde 500 millones de euros y pese a eso esta comisión quiere alargar aún más los plazos de trabajo. La comisión de reconstrucción ha dejado huérfanos de soluciones a los valencianos con un Botànic que les ha dado la espalda", ha zanjado.