El PPCV exige a Puig que cese a Soler si "no es capaz" de atender a los colectivos "más vulnerables" por los recortes

Publicado 30/08/2019 12:35:20 CET

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Elena Bastidas, ha exigido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que cese al conseller de Hacienda, Vicent Soler, si "no es capaz" de "atender a los colectivos más vulnerables" por los "recortes" presupuestarios que deberá hacer el Consell en 2020.

Así se ha expresado este viernes la 'popular' en declaraciones a los medios de comunicación. Bastidas ha señalado que van a "copiar el modelo gallego", después de que este jueves, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, calificara de "gravísimo" que el conselleiro de Facenda hablara de la posibilidad de que la falta de las entregas a cuenta del Gobierno central dificulte el pago de nóminas y reclamara su cese "si no es capaz de garantizar" esta cuestión.

"Vamos a copiar el modelo gallego. Si no es capaz --Soler-- de solventar lo más necesario para esta comunidad, que es atender a las personas y colectivos más vulnerables, Puig debe cesar a Soler por no dar respuesta a las necesidades de esta comunidad", ha sostenido Bastidas.

Respecto a los posibles ajustes presupuestarios, la vicesecretaria del PPCV ha considerado "preocupante" que se van a producir en las distintas consellerias, "no solo de los 1.000 millones que Puig dice que esperaba recibir del Gobierno de España, sino de los gastos disparatados en el colocódromo sin fin del Botànic II".

En este contexto, ha lamentado la "bochornosa" votación del PSOE en el Senado, en la que rechazó debatir sobre el modelo de financiación autonómica en esta cámara, que cree que "hubiera arrojado más luces".

Además, ha destacado que este problema "se podría haber solventado antes de elecciones por un Decreto Ley". "Si había dinero y fórmulas para los viernes sociales, había dinero y fórmulas para atender las necesidades económicas de las comunidades autónomas", ha aseverado, aunque ha puntualizado que continúan existiendo fórmulas, como flexibilizar el déficit.

Cuestionada sobre por qué cree que el PSOE "no quiere pagar" a las autonomías, Bastidas ha apuntado que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, "decía que venía a solventar el problema", pero ha afeado que, en un año, no haya convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

"No se ha convocado porque no se ha querido. Podían haber resuelto el problema de la financiación, pero no está en sus prioridades. Si no han buscado una solución es porque no han querido. Sánchez y los socialistas españoles desprecian, políticamente hablando, a Puig y a los socialistas valencianos. Cualquier petición que llegue de aquí, a la vista de las decisiones, no va a ser atendida", ha criticado Bastidas.