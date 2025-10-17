El PPCV insta al Gobierno a "dejar de incitar al odio contra Mazón" y reclama que pague "ya" las ayudas de la dana

Archivo - Imagen de archivo del síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, durante una entrevista para Europa Press. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Juanfran Pérez, ha reprochado al Gobierno Central, presidido por Pedro Sánchez, "que sigan incitando al odio en las calles contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón", y le ha instado a "que paguen ya las ayudas de la dana que todavía deben a los afectados".

Así ha replicado Pérez Llorca en un comunicado las declaraciones de la ministra de Universidades y también secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, quien ha "cuestionado" si Mazón debe o no acudir al funeral de Estado de las víctimas de la dana. El portavoz de los populares valencianos ha insistido en que "ni Sánchez ni ninguno de sus ministros pueden dar lecciones de moralidad".

También ha lamentado que "las provocaciones son continuas" en las últimas semanas, "especialmente por parte de Diana Morant, que ya no quería que el president fuese a los actos del 9 d'Octubre, y ahora cuestiona si debe ir o no al funeral de Estado por las víctimas de la dana del 29 de octubre".

Además, ha afirmado que el PPCV es "conocedor" que desde el PSPV "están haciendo formularios y exigiendo a los militantes socialistas que vayan a la manifestación contra Mazón".

Para el síndic 'popular', "eso es utilizar el dolor de las víctimas para politizar todo y sacar el rédito político que ven en las encuestas que no tienen", al tiempo que ha apostillado que los socialistas "no tienen el apoyo de la sociedad valenciana".