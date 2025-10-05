El PPCV pide en Les Corts que el Gobierno de Sánchez "pague de una vez" las ayudas de primera necesidad a los afectados

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PPCV ha pedido en Les Corts que el Gobierno de Pedro Sánchez "pague de una vez" las ayudas de primera necesidad a las personas, familias y empresas afectadas por la dana de octubre de 2024 y "acelere" las indemnizaciones del seguro.

La portavoz adjunta del GPP, Laura Chulià, ha recordado que así consta en la propuesta de resolución aprobada en el Debate de Política General, por iniciativa del PP, y ha denunciado que "once meses después, más del 80% de los damnificados siguen atrapados en un calvario burocrático mientras el Ejecutivo de Sánchez presume de cifras infladas y anuncios vacíos".

La parlamentaria ha señalado que, según datos del propio Gobierno, "solo 7.497 familias han recibido alguna ayuda de las más de 41.000 solicitudes presentadas, apenas un 17%, lo que deja a más de 34.000 familias a la espera de los 565 millones de euros que se les deben".

"Justo cuando se cumplen 11 meses de la peor tragedia ambiental que ha sufrido la Comunitat Valenciana, miles de familias siguen esperando un dinero que nunca llega. Los valencianos no podemos seguir soportando en solitario las consecuencias de aquella riada, y menos aún con el lastre de la infrafinanciación que padece nuestra tierra desde hace años", ha lamentado Chulià.

Frente a "la parálisis" del Gobierno socialista y "la dejadez" de sus representantes en la Comunitat, la diputada popular ha destacado que la Generalitat Valenciana ha actuado con "rapidez y eficacia". Entre las acciones llevadas a cabo, ha destacado que se han movilizado unos 2.500 millones de euros, de los que casi 1.500 son ayudas directas a familias y empresas.

Además ha recordado que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció a principios de este mes una ampliación de 350 millones en ayudas inmediatas que llegaron en apenas tres semanas a 81.760 familias. "Esa es la diferencia: mientras la Generalitat paga en semanas, el Gobierno de Sánchez no cumple en casi un año", ha recalcado.

La resolución aprobada en Les Corts incluye, además, otras peticiones urgentes como la inclusión en los Decretos de ayudas de los 28 municipios de la provincia de Valencia y 71 de la provincia de Castellón que el Gobierno de Sánchez excluyó injustamente, la prórroga del cese de actividad de los autónomos, la exención de impuestos por las ayudas recibidas y la concesión de ayudas directas a fondo perdido a las empresas en lugar de préstamos con intereses que solo aumentan su carga financiera.