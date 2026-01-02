PPCV pide a Sánchez "dejar a un lado la ideología y pensar en el futuro" de los afectados por el "hachazo" al trasvase

La portavoz de Agua del GPP en Les Corts, María Gómez, en imagen de archivo. - GPP

VALÈNCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Agua del GPP en Les Corts, María Gómez, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "los asuntos relacionados con el agua deben estar fuera de ideología", puesto que "hay que pensar que de ellos depende el futuro de miles de familias".

La parlamentaria popular se ha expresado así, en un comunicado, tras entrar en vigor este 1 de enero "el recorte al trasvase Tajo-Segura que reduce aproximadamente a la mitad su volumen anual". En este sentido, Gómez ha exigido al Ejecutivo central "que deje de utilizar el trasvase Tajo-Segura como un arma política" y ha reclamado "la retirada inmediata de este hachazo injustificado, así como el pacto de nuevas normas de explotación que garanticen el futuro y el mantenimiento de una infraestructura esencial para la provincia de Alicante y para toda la Comunitat Valenciana".

Para la diputada 'popular', este último recorte "no responde a criterios técnicos ni científicos". "Especialmente cuando los embalses de cabecera del Tajo se encuentran en niveles récord, al tiempo que "se condena al sureste español a la escasez". "Es incomprensible que se envíe más agua al mar mientras se seca parte de la provincia de Alicante", ha subrayado.

María Gómez, además, ha señalado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "trasladó estas propuestas a Sánchez durante su visita a la Moncloa", aunque ha lamentado que "el Gobierno no se ha pronunciado en este sentido". "Lo que para unos es vital para otros parece que es un capricho", ha remarcado.

María Gómez ha subrayado que del trasvase Tajo-Segura "depende el modo de vida de una provincia entera". "Es un pilar fundamental para la economía alicantina que sustenta miles de empleos", ha zanjado.