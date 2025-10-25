PPCV reclama una estrategia nacional de atención al daño cerebral adquirido con "una verdadera red de apoyo" a afectados

Archivo - La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts y vicesecretaria de Política Social del PPCV, Elena Bastidas - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular en Les Corts ha presentado una iniciativa en la que insta al Gobierno de España a elaborar una Estrategia Nacional de Atención al Daño Cerebral Adquirido (DCA), en coordinación con las comunidades autónomas y con la participación de asociaciones y tercer sector, que ofrezca "una verdadera red de apoyo" a las personas afectadas.

Así lo ha reclamado a través de un comunicado la portavoz de Política Social del GPP, Elena Bastidas, con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido.

Los 'populares' han señalado que más de 435.000 personas en España viven con daño cerebral adquirido, 52.451 de ellas en la Comunitat Valenciana, la mayoría como consecuencia de un accidente cerebrovascular. El objetivo de esta iniciativa es "garantizar la máxima calidad de vida y la integración social de las personas con DCA".

Bastidas ha explicado que esta discapacidad afecta cada año a más personas y "transforma de forma radical la vida de quienes la sufren y la de sus familias", por lo que se requiere "una respuesta integral, que combine atención sanitaria, rehabilitación, apoyo social y acompañamiento". Esta estrategia, ha insistido, debe ser nacional para "garantizar la igualdad de oportunidades y una atención coordinada en todo el territorio".

La portavoz 'popular' ha afirmado que el Consell de Carlos Mazón "está comprometido con la mejora de la atención a las personas con discapacidad y dependencia", pero ha agregado que "sin un esfuerzo real del Gobierno de Pedro Sánchez, no se puede avanzar al ritmo que esta realidad exige".

"No puede ser que el cuidado que recibe una persona dependa del lugar donde viva, o que las familias asuman solas un proceso tan duro y complejo", ha sostenido, al tiempo que ha reclamado "una política pública que unifique criterios, recursos y protocolos".

Por último, la diputada del GPP ha pedido al Ejecutivo de Sánchez "que deje de mirar hacia otro lado y actúe con sensibilidad, responsabilidad y urgencia". "Las personas con daño cerebral adquirido y sus familias necesitan respuestas y recursos ya. Es hora de una estrategia nacional que dé voz y esperanza a quienes cada día luchan por recuperar su vida", ha concluido.