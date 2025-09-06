El PPCV replica a Bernabé que es la "única" que "ha cambiado de versión" sobre la dana para "confundir y engañar"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Fernando Pastor, en una imagen de archivo - PP

VALÈNCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en la comisión de investigación de la dana en Les Corts, Fernando Pastor, ha replicado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que es la "única" que "ha cambiado de versión" sobre el día de la dana para "jugar a confundir y engañar a los valencianos".

En estos términos se ha manifestado Pastor en un comunicado este sábado después de que Bernabé haya reprochado la "despreocupación generalizada" del Consell de la Generalitat durante las "horas más críticas" de la dana del pasado 29 de octubre, cuando "estaban muriendo ya personas" en la provincia de Valencia. "Allí se fueron todo, se fueron borrando, desdibujando y parece que nada pasó", ha criticado.

"Estuvo siete meses contando una versión sobre la información que llegaba al Cecopi del barranco del Poyo, diciendo que allí todo el mundo estaba debidamente informado a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)", ha señalado, al tiempo que ha criticado que "cuando declaró ante la jueza, obligada a decir la verdad, fue donde cambió por completo la versión y dijo que de lo único que no se habló en el Cecopi fue de lo que ocurría en el Poyo".

El diputado 'popular' también ha denunciado que "quienes se quitaron de en medio, quienes se borraron, fueron precisamente los cargos del Partido Socialista con responsabilidad en la dana, como la exministra de Transición Ecológica --Teresa Ribera--, que estaba en Bruselas preparando su ascenso".

En esta línea, ha añadido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "estaba en la India", mientras que Bernabé "como codirectora del Cecopi no acudió de manera presencial en ningún momento del día 29".

"Los que sí que estaban, que eran los que controlaban el cielo y el barranco del Poyo, es decir, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar, es como si no hubiesen estado, porque unos no daban una y otros no sabían lo que estaba pasando en su dominio hidráulico", ha recalcado.

Para Pastor, "el único que ha abandonado a los afectados de la dana ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez". "No lo decimos con una metáfora por haber huido de Paiporta, lo decimos como una realidad en cuanto a la ejecución de las obras o el ingreso de las ayudas, además de arrimar el hombro con el Consell de Carlos Mazón", ha concluido.