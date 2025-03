El PPCV replica a Morant que "quien tiene miedo de venir a Valencia es Pedro Sánchez"

VALÈNCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La síndica adjunta del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Les Corts, Laura Chulià, ha señalado que "la ministra Morant debería preguntarle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por qué no viene a Valencia" y ha remarcado que "él sí que huye y tiene miedo de la respuesta de la ciudadanía" mientras que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dado la cara desde el primer día".

Así se ha pronunciado Chulià, en un comunicado, en referencia a las declaraciones emitidas este domingo por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, en las que ha denunciado que el jefe del Consell "no comparezca frente a la ciudadanía y se esconda", y ha expresado que "no le sorprende" que el 'president' no haya acudido a ninguna mascletà.

"Debería hacer memoria porque el presidente del Gobierno lleva tres años sin pisar las Fallas ni salir al balcón del Ayuntamiento a disfrutar de las mascletaes, ya que ha encadenado un escándalo tras otro", ha manifestado, al tiempo que ha reiterado que Sánchez "hace mucho tiempo que no puede pisar las calles de València, ni de los pueblos cercanos como ocurrió en Paiporta de donde salió corriendo y no se le ha vuelto a ver".

La diputada 'popular' ha señalado que "después de la trágica riada y su huida de Paiporta, donde sí se quedó el 'president' de la Generalitat junto a los Reyes, solo vino una vez a Valencia, rodeado de escoltas, sin escuchar lo que la ciudadanía tenía que decirle y sin atender al jefe del Consell para trabajar juntos en la reconstrucción".

Chulià ha lamentado la "actitud" de la líder del PSPV a quien "se le ve más preocupada en sacar rédito político y buscar votos que en exigirle al Gobierno las ayudas para los afectados".