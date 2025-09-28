El PPCV tacha de "mezquina" la actitud del PSOE ante la alerta roja y pide "no jugar a la guerra política"

Archivo - El portavoz del PP de Valencia, Juanfran Pérez,en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del Grupo Popular en Les Corts, Juanfran Pérez, ha tachado de "mezquina" la actitud del PSOE ante la alerta roja por fuertes lluvias y tormentas en algunos puntos de la Comunitat Valenciana. Ha subrayado que lo que necesitan los ciudadanos es "seguridad y sosiego" y, por ello, ha reclamado "no jugar a la guerra política".

El representante 'popular' se ha pronunciado así después de las manifestaciones del portavoz socialista en la cámara autonómica, José Muñoz, quien ha peddo suspender la actividad parlamentaria mañana y pasado y ha criticado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "vuelva a hacer la estrategia del Ventorro" ante una alerta roja y, "en lugar de estar pendiente de la seguridad de los valencianos y valencianas se vaya a un acto del PP a Murcia".

Al respecto, el secretario general del PPCV ha denunciado que "lo que más necesitan los ciudadanos es seguridad y sosiego, no ver a partidos políticos que sin importarles nada, esté otra vez mintiendo y manipulando la información con tal de sacar rédito político".

Una actitud que para Pérez Llorca "es triste y grave". "Y creo que ningún valenciano, merece la manipulación y el descrédito que el Partido Socialista le está dando a las instituciones.

El portavoz de los 'populares' valencianos ha recordado que ya se han activado todos los mecanismos tras "haberse decretado alerta roja, casi un día y medio antes de que se produzcan las lluvias".

En ese sentido, ha remarcado que "esta vez las agencias estatales sí han avisado con antelación pero, a pesar de todo, siempre hay un riesgo ante tormentas, por lo que es conveniente seguir la información de Emergencias y el 112".

Finalmente, el síndic del Grupo Popular ha subrayado en "no jugar a la guerra política sino coordinarse y trabajar para minimizar al máximo los riesgos" porque "es importante transmitir tranquilidad y calma a la población".