El PPCV tacha de "parche" la propuesta de condonación parcial de la deuda del Gobierno: "No soluciona el problema real"

Archivo - Imagen de archivo del presidente del PPCV y president de la Generalitat, Carlos Mazón, y el secretario general del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PPCV ha tachado de "parche" la propuesta de condonación parcial de la deuda planteada por el Gobierno central, ya que considera que "no soluciona el problema real" y la Comunitat Valenciana "sigue siendo la autonomía peor financiada de España".

Así se ha manifestado el PPCV en respuesta a la noticia de que el Gobierno central tiene previsto aprobar "en breve" en el Consejo de Ministros la propuesta del Ministerio de Hacienda para asumir hasta 83.252 millones de todas las comunidades. Este planteamiento surge después del pacto que alcanzó el PSOE con ERC para condonar una parte de la deuda de Cataluña, que sería aplicable a las comunidades que lo pidieran.

Andalucía y Cataluña serán las dos comunidades autónomas más beneficiadas de la propuesta que aprobará próximamente el Consejo de Ministros para condonar una parte de la deuda regional, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos. En el caso de la Comunitat Valenciana, la tercera, la cifra es de 11.210 millones de euros.

Al respecto, el PPCV considera que "detrás de esta decisión está el mercadeo político". "El Gobierno se ha convertido en rehén de los independentistas y busca asegurarse los Presupuestos de 2026 a cambio de privilegios como el 'cuponazo catalán', mientras se niegan recursos vitales a la Comunitat Valenciana", ha reprochado.

En este sentido, los 'populares' valencianos han defendido que la Comunitat no necesita "privilegios, sino un sistema justo y estable que ponga fin a esta discriminación histórica y garantice igualdad entre todos los españoles".

"Por eso, reclamamos con urgencia un nuevo sistema de financiación autonómica, acompañado de un fondo transitorio de nivelación que garantice recursos mientras llega la reforma", ha aseverado el PPCV, al tiempo que ha reprochado que la "negativa" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a aprobar un FLA extraordinario ha obligado al Consell a endeudarse para mantener servicios esenciales, lo que demuestra la asfixia financiera a la que se somete a los valencianos".