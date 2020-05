El PPCV "teme" un colapso sanitario en La Ribera tras la propuesta del Consell para pasar de fase

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha advertido este jueves que los alcaldes de La Ribera "temen un colapso del sistema sanitario" después de que el Consell haya pedido que en este departamento de Valencia se pospongan las reuniones de diez personas si el Gobierno da luz verde a que toda la Comunitat pase a la fase 1 de desescalada.

Así lo ha afirmado después de que la consellera de Sanidad, Ana Barceló (PSPV), justificara la petición por la "singularidad" de esta zona. Primero no concretó el nombre del departamento por "respeto institucional" a los alcaldes afectados y después la Conselleria de Sanidad lo hizo público.

Bonig, en rueda de prensa telemática, se ha preguntado si tiene algo que ver que la reversión de La Ribera a gestión pública hace dos años, cuando era "uno de los más eficaces". "Tenemos la sensación de que han perdido la trazabilidad del virus y no saben la situación epidemiológica porque no han hecho suficientes pruebas", ha deslizado.

En cualquier caso, ha sostenido que la propuesta enviada al Gobierno "reconocía que la Comunitat no está tan bien: el 60% de PCR no se han hecho y los 150 respiradores de reserva estaban en fase de entrega". "Ahora se descuelgan con que el problema era la movilidad excesiva".

Ha acusado así al Consell de "hacer lo mismo de lo que acusaban a Pedro Sánchez al no aportar ningún criterio" para pedir el cambio de fase. Y ha ironizado que la justificación sea "que en La Ribera tienen la costumbre de reunirse con amigos", para preguntarse si solo allí toman paella los domingos.

A esto ha sumado el "desastre" que supondría para la comarca, ya que algunos municipios pertenecen al Hospital de Xàtiva y no al de Alzira. "No es serio", ha insistido, denunciando que los valencianos tengan hoy "más dudas que hace una semana" y de que se retrase el reinicio de la actividad con todas las garantías.

Ha tachado de "descontrol" la desescalada de la Generalitat, ante unos alcaldes "cabreados y asustados", y ha afeado a Puig que "vendiera la piel del oso antes de venderlo" al decir que la situación de la Comunitat era de matrícula de honor.

En la misma línea, ha lamentado que el PSOE mostrara su "legendaria furia" y rebajara el tono un día después tras saber qué zonas pasaban de fase, además de asegurar que "Puig se esconde detrás de las mujeres del Consell". "Si mantiene el pulso, manténgalo hasta el final", le ha retado.

Ante la posibilidad de que haya "más de 300.000 afectados por ERTE que no han cobrado", ha urgido al Consell a "eliminar grasa política, no de funcionarios" y al gesto de bajar sueldos como han hecho ayuntamientos o gobiernos como el de Galicia, del 'popular' Alberto Núñez Feijóo. También ha planteado que negocie con bancos valencianos el adelanto de los ERTE no pagados.

"COMPROMÍS DESAPARECIDO Y PUIG DESBORDADO"

"Al mando del Titanic no hay capitán: Compromís desaparecido y Ximo Puig desbordado", ha criticado en referencia al 'president' de la Generalitat y líder del PSPV. Mientras, ha lamentado que haya gastos "de casi 100.000 euros en amueblar el despacho de Dalmau --Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente segundo, de Podem-- y de 16.000 en el catering de Presidencia".

En Les Corts, la síndica 'popular' ha reclamado que se acorten los plazos de 20 a diez o incluso cinco días para que los grupos reciban la información que "el Consell no publica en el portal de transparencia". Como "el Botànic vive muy bien en el estado de alarma", ha vuelto a exigir que aporte el número de contagiados a los ayuntamientos si no quieren que el PP plantee una queja en el Síndic de Greuges.

Sobre la comisión de reconstrucción, que arranca este viernes, ha reprochado a Puig que "pase olímpicamente de la oposición" y no les haya llamado "ni una vez". Ha asegurado que el PP está dispuesto a hablar de todo hasta llegar a un acuerdo de mínimos que conlleve cambios en las leyes y el presupuesto: "No quiero fotos ni 'boniganuncios', sino realidades".

Y ha avisado a Puig: "La lealtad del PP requiere la suya, ahora toca arrimar hombro y dar explicaciones, no pedir perdón", reclamando que comparezca en el parlamento ante una "delegación de responsabilidad" que ha comparado con la de Pedro Sánchez. "Todo el mundo es culpable menos ellos", ha atacado.