El PPCV ve la salida de los ediles de Borriana como muestra de que "Compromís es marca blanca del sanchismo"

CASTELLÓ 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Fernando Pastor, ha asegurado que la salida de dos concejales de Compromís en el Ayuntamiento de Borriana (Castellón) "demuestra que Compromís es la marca blanca del 'sanchismo' y que ha dejado de ser un proyecto valencianista para convertirse en una simple extensión del PSOE de Pedro Sánchez".

Así lo ha manifestado después de que los ediles Jorge Alarcón y Carla Gascó hayan solicitado dejar la coalición y pasar al grupo no adscritos, decisión que se hará efectiva en el próximo pleno municipal. Posteriormente, Compromís per Borriana ha mostrado su "sorpresa" y les ha pedido que renuncien a su acta "por coherencia política", además de señalar que no se puede obviar que el PP de la localidad "necesita apoyos para condicionar la gobernabilidad" en el Ayuntamiento.

En un comunicado, el portavoz 'popular' ha subrayado que los propios ediles que abandonan la coalición han justificado su decisión por "la falta de valencianismo de Compromís". "No lo dice el PP, lo dicen quienes han formado parte del proyecto. Cuando incluso sus propios cargos reconocen que Compromís ya no defiende los intereses de la Comunitat Valenciana, queda claro que algo se ha roto".

Tras criticar que "Compromís siempre esté alineado, sometido y subordinado a Pedro Sánchez", ha citado como ejemplos "el cambio del modelo de financiación pactado con el independentismo catalán, del que la Comunitat Valenciana ha quedado excluida, el abandono de nuestras infraestructuras, el estado de los trenes, el abandono de las playas o el bloqueo de ayudas tras la dana, con más de mil millones de euros de fondos europeos paralizados por el Gobierno socialista".

Para el síndic del PP, "el voto de Compromís en el Congreso es siempre el uno en la quiniela de Sánchez: victoria asegurada, aunque eso suponga renunciar a reivindicar lo que corresponde a la Comunitat Valenciana". "Han renunciado a tener voz propia", ha reprochado.

Por eso ha tachado de "hipócrita" que la coalición reclame ahora coherencia política cuando "son ellos quienes han abandonado la defensa de los intereses valencianos". "La verdadera deslealtad no es que dos concejales se marchen, sino que Compromís haya dejado de representar a quienes confiaron en un proyecto valencianista que hoy ya no existe".

"La Comunitat Valenciana necesita representantes que defiendan lo que nos corresponde, no más partidos subordinados al 'sanchismo'. Mientras Compromís mira a Madrid, desde el PPCV seguiremos defendiendo a los valencianos con firmeza, sin complejos y sin servidumbres", ha concluido.