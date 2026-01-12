Pradas cree que Mazón se "entrometió" en la medida del confinamiento y Cuenca lo niega

Pradas llega a los juzgados de Catarroja para hacer un careo con Cuenca - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha mantenido este lunes un "tenso" careo en el juzgado de Catarroja con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, que ha concluido con versiones contradictorias, según han confirmado a Europa Press fuentes presenciales. Mientras que Pradas ha afirmado que considera que Mazón se "entrometió" en la medida del confinamiento a la población el día de la dana, Cuenca lo ha negado.

En concreto, Pradas, que ve a Cuenca una "extensión" del 'expresident', ha manifestado: "Creo que había hablado con Cayetano García --ex secretario autonómico de Presidencia-- o con el 'president' --Carlos Mazón--" en relación con la medida.

También ha dicho por primera vez en sede judicial que el 'expresident' "debía" conocer el posible confinamiento a la población y que si hubiera sabido "lo de la comida" de Mazón el día de la dana, --estuvo con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro-- le habría llamado "más veces".

Pradas estaba este lunes citada ante la jueza que investiga la gestión de la dana, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia y cuantiosos daños materiales, para realizar un careo con José Manuel Cuenca.

El primero en llegar al órgano judicial ha sido Cuenca, a las 9.08 horas, donde le esperaban una treintena de víctimas de la dana que le han gritado "sinvergüenza", "asesino", "mentiroso" y "golfo". Unos minutos más tarde, pasadas las 9.15 horas, ha llegado Pradas, a la que también le han espetado "asesina". Ninguno de ellos se ha detenido a atender a la nube de periodistas que esperaba en la puerta.

La jueza que investiga la gestión de la riada acordó a mediados del mes de diciembre el careo entre Pradas y Cuenca tras solicitarlo la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià.

Pradas se ha ratificado en el acta de los WhatsApp que aportó al juzgado y ha afirmado, tras varias conversaciones en la mañana del día de la dana con Mazón, que a mediodía éste dejó de estar localizable y entonces Cuenca le manifestó que el 'expresident' estaba "de actos" y que cualquier cosa le fuera informando a él.

Pese a ello, debido al cariz de los acontecimientos y la gravedad de las informaciones que llegaban sobre Utiel (Valencia), Pradas decidió saltarse la indicación de Cuenca e intentó mantener un contacto directo con Mazón, algo que no ocurrió hasta casi las 20 horas.

Por este motivo, y cuando estaba sobre la mesa el posible confinamiento de la población por la presa de Forata, Pradas ha declarado que habló con Cayetano García a las 19.43 horas para tratar la medida.

Así, comentó el posible confinamiento con García y "se quedó en hacer la consulta a la Abogacía", ha agregado. Sobre esta posibilidad, Pradas ha afirmado que rebatió a Cuenca ya que, conforme a la Ley de Emergencias, se podía confinar a la población --Cuenca llegó a mandar un mensaje a Pradas en el que le decía 'Salo, de confinar nada'--.

La exconsellera, en este punto, ha manifestado que vio los mensajes que le enviaba Cuenca relacionados con el confinamiento como un "intento de persuasión" para que no se llevara a cabo la medida.

En cualquier caso, esa tarde, a las 19.43 horas, estaba sobre la mesa el confinamiento y se valoraba enviar una alerta (Es Alert) por la rotura de la presa de Forata, ha añadido. La exconsellera ha insistido en que Cuenca afirmaba que confinar una provincia era una "barbaridad" y que prefería "zonificar" ese confinamiento.

Preguntada por si entendía que lo manifestado por Cuenca respecto al confinamiento era solo una opinión o una instrucción del expresidente de la Generalitat, Pradas ha dicho: "Creo que eso no era idea de Cuenca. Había hablado con Cayetano García o con el 'president'". Frente a su manifestación, Cuenca ha contestado que solo era una preocupación suya por la cobertura legal de la medida.

Durante el careo también ha salido a relucir la comida que mantuvo Mazón con la periodista Maribel Vilaplana el día de la dana en El Ventorro y, sobre este extremo, la exconsellera ha apuntado: "Yo no sabía lo de la comida, si lo llego a saber le llamo más veces".

NI ROL NI COMPETENCIA

Frente a las manifestaciones de Pradas, Cuenca --quien a lo largo del careo ha resaltado la gran labor que hizo la exconsellera-- ha señalado que Cayetano García le explicó la conversación que había tenido con Pradas y le dijo que le generaba dudas, que no tenía claro si la competencia era de la comunidad o del Gobierno. En medio de estas conversaciones, ha dicho que mandó a Pradas el mensaje de 'Salo, de confinar nada', pero que él no tenía ninguna intención ni ningún rol ni competencia para ello.

Ha agregado al respecto que el término confinar lo asociaba al Covid y al presidente del Gobierno tomando la decisión, así como a una vulneración de derechos fundamentales. "No tenía intención de dar orden de impulsar o frenar ningún tipo de medida", ha repetido.

Cuenca no ha podido aportar al juzgado los mensajes en su móvil intercambiados el día de la dana porque lo reseteó tras la riada, algo que le ha recriminado la jueza. "No hay mensajes suyos para corroborar su versión", le ha manifestado. En este momento, Pradas ha afirmado que ella se quedó su teléfono móvil y que dio orden "expresa" de que no lo resetearan.

Desde el entorno de Salomé Pradas han indicado que Pradas se ha ratificado hoy en la declaración que hizo como investigada en el juzgado el pasado mes de abril cuando señaló que mantuvo informada a Presidencia de la Generalitat el día 29 de octubre, puesto que habló con el secretario autonómico, García, Cuenca y Mazón. También han destacado que la conversación entre la exconsellera y Cuenca finalizó justo cuando Mazón llegó al Cecopi y asumió el rol de Pradas.