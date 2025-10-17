Pradas, sobre su vídeo en Instagram el 29O: "Un año después algunos se enteran de que estuve al pie del cañón"

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Interior Salomé Pradas ha respondido a la petición de una de las acusaciones en la causa sobre la gestión de la dana de que se requiera el vídeo íntegro de un 'reel' que ella misma difundió el 29 de octubre en su cuenta de Instagram. "Menuda novedad: un año después algunos se enteran de que estuve al pie del cañón toda la jornada".

La acusación ejercida por Acció Cultural del País Valencià ha advertido a la jueza de Catarroja de la existencia de un vídeo --un reel publicado el 29 de octubre de 2024 en el Instagram de Pradas, que está investigada en la causa judicial abierta-- que incluye "tomas que no coinciden con ninguno de los vídeos conocidos hasta ahora".

Se trata de un vídeo editado de 59 segundos, publicado sin sonido, de la exconsellera investigada en la causa Salomé Pradas el día de la barrancada.

En su escrito dirigido a la jueza de Catarroja, al que ha tenido acceso Europa Press, esta acusación señala que, "si se observa detenidamente la grabación, se constata que hay tomas que no coinciden con ninguno de los vídeos conocidos hasta ahora: reloj que marca las 12:46, tomas del señor (Jorge) Suárez --subdirector de Emergencias-- desde otros ángulos, conversaciones de la señora Pradas con los técnicos del 112 en otros momentos que los conocidos hasta ahora, final de la edición con el anagrama de la Consellería de Justicia e Interior, etc.)".

Dicha grabación, agrega esta parte, "pudo haber sido realizada por el operador" de la productora que la Conselleria tenía contratada aquel día, pero también por una persona que entonces era asesor de la consellera, "dado que parece haberse realizado en vertical".

Por su parte, Pradas ha replicado también a través de Instagram, donde ha subido en la tarde de este viernes una historia en la que acompaña el vídeo con el siguiente mensaje: "Menuda novedad: un año después algunos se enteran de que estuve AL PIE DEL CAÑÓN toda la jornada".

En la red de Pradas se pueden ver a día de hoy el reel al que se refiere la representación legal de ACPV junto a un texto que dice lo siguiente: "Pedimos mucha precaución a los vecin@s de los municipios por donde discurren el río Magro y el barranco del Poyo. Hemos decretado la emergencia hidrológica en esas zonas. Nivel 2 de emergencia en Requena / Utiel. Hemos solicitado colaboración UME".

Y añade: "Sigan los consejos de los servicios de emergencias, no crucen los cauces ni se acerquen a laderas. No salgan de casa si no es necesario. Infórmense a través de @gva112. Seguimiento desde el centro de emergencias de La Eliana, nos desplazamos a la Ribera y coordinación con todos los servicios de emergencias".