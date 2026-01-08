El precio de la vivienda de segunda mano sube un 24,4% en la Comunitat Valenciana en 2025, según Fotocasa

Archivo - Vivienda en la Comunitat Valenciana - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en la Comunitat Valenciana ha cerrado 2025 con un incremento anual del 24,4% y se ha situado en diciembre en 2.619 euros/m2, según los datos del informe elaborado a partir del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Así, la subida anual de este 2025 (24,4%) es la quinta más alta registrada en este periodo del año de los últimos 20 años. Según la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, "se trata de un crecimiento muy intenso que consolida a la comunidad como uno de los mercados más dinámicos y tensionados del país".

"La fuerte demanda, impulsada tanto por compradores nacionales como internacionales, junto con una oferta insuficiente de vivienda de segunda mano, está provocando incrementos de precios muy acusados en la Comunitat Valenciana", ha advertido

De esta manera, a cierre de 2025, es la segunda comunidad donde más ha subido el precio, solo por detrás de la Región de Murcia (29,6%). Le siguen Asturias (24,0%), Cantabria (22,9%), Andalucía (22,2%), Madrid (21,7%) Canarias (21,3%), Cataluña (15,0%), Baleares (14,6%), Galicia (13,2%), País Vasco (12,1%), Castilla y León (9,1%), La Rioja (8,9%) y Castilla-La Mancha (8,6%). En el extremo opuesto, los incrementos más moderados se registran en Navarra (8,0%), Castilla-La Mancha (5,2%) y La Rioja (1,5%).

En el ranking por precio de la vivienda, Baleares encabeza la lista con 5.267 euros/m2, seguida muy de cerca por Madrid con 5.206 euros/m2.

POR PROVINCIAS

A cierre de 2025 el precio se incrementa en las tres provincias. La subida anual más destacada se produce en Valencia (28%), seguida de Alicante (19,3%) y Castellón (18,5%).

Alicante se coloca a la cabeza del ranking con un precio medio de 2.930 euros/m2, seguida de Valencia con 2.393 euros/m2 y Castellón con 1.718 euros/m2.

CAPITALES

En la ciudad de València, el precio medio ha sido de 3.541 euros /m2 en diciembre, con una subida interanual del 17,2%, la más alta de la Comunitat Valenciana.

Castelló de la Plana ha registrado un incremento interanual del 16,5%, con un precio de 1,862 euros/m2 a cierre de año. En la ciudad de Alicante se ha encarecido menos la vivienda, con un ascenso del 8,1%, pero el precio alcanza los 2.830 euros/m2 en el último mes de 2025.

MUNICIPIOS

La subida interanual más destacada se produce en el municipio de Albal (Valencia) con un incremento del 66,5%. Le siguen Dolores (63,4%), Burjassot (55,7%), Petrer (48,5%), Silla (45,8%), Pego (45,4%), Xàtiva (45,3%), Alfafar (44,3%) y San Jorge / Sant Jordi (42,7%), todas ellos por encima del 40%.

En cuanto a las caídas más destacadas a cierre de 2025, Carlet (Valencia) registra el mayor descenso anual (-20,9%), seguida de Almoradí (-20,4%), Benijófar (-7,8%), Polop (-4,7%), Sax (-4,0%), Algemesí (-3,8%) y Puçol (-0,7%).

En 2025, tres municipios superan los 4.000 euros/m2. Encabeza el ranking Alboraya con 4.795 euroa/m2, seguida de L'Alfàs del Pi con 4.768 euros/m2 y Calp con 4.665 euros/m2.