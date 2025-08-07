La precio de la vivienda sube un 2,8% en la Comunitat Valenciana en el segundo trimestre, según registradores

Los compradores extranjeros suponen el 28'13% del total de las operaciones, el doble que la media nacional

El precio medio por metro cuadrado de la vivienda ha alcanzado los 1.773 euros en la Comunitat Valenciana, lo que supone un incremento del 2,8%, según la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

Es el noveno más caro de España, que sube de media un 1'1% hasta ubicarse en 2.251 euros/m 2 , nuevo máximo histórico. Trece comunidades autónomas y 37 provincias españolas cierran en positivo. Es el caso de Alicante (2.027 euros/m2), Valencia (1.607 euros/m2) y Castellón (1.229 euros/m2), el precio ha subido un 2'9%, 1'8% y 2'6%, respectivamente.

La Comunitat Valenciana ha registrado 26.537 compraventas de viviendas en el segundo trimestre del año, lo que supone un descenso del 3,1% respecto al trimestre anterior pero un incremento del 17% interanual.

Es la tercera autonomía con mayor número de operaciones, solo por detrás de Andalucía (33.807) y Cataluña (26.763), cerrando además el trimestre con cerca de seis mil compraventas más que la comunidad de Madrid y una cuota de mercado del 15'74% del total nacional.

Por provincias, Alicante ha anotado 13.216 compraventas (tercera provincia española en este apartado), Castellón 3.543 (decimocuarta) y Valencia 9.778 (cuarta provincia española). En todo el país se contabilizan 171.078 compraventas, rompiendo la senda ascendente de los últimos trimestres, con una bajada del 5,8% en relación al primer trimestre a pesar de registrar el segundo mejor resultado desde 2007.

CRECEN LAS HIPOTECAS

El segundo trimestre ha cerrado con un crecimiento en el número de hipotecas sobre viviendas registradas tanto a nivel nacional como autonómico. Así, mientras España registraba 123.606 hipotecas (+,8%), la Comunitat Valenciana se ha situado en cuarto lugar de la clasificación autonómica con 14.881 operaciones contabilizadas (+8'3%), cuatro puntos y medio más de subida que la media española), solo por detrás de Andalucía (23.422), Cataluña (20.267) y Madrid (19.539). En España, el porcentaje de compraventas con financiación hipotecaria ha alcanzado el 72,3%.

COMPRADORES EXTRANJEROS

La demanda extranjera de viviendas se mantiene estable, pero baja ligeramente en términos absolutos. En la Comunitat Valenciana ha acaparado el 28'13% del total de operaciones efectuadas, lo que la sitúa como tercera autonomía en este apartado tras Canarias (29'98%) y Baleares (28'42%).

La Comunitat valenciana ha duplicado la media nacional, situada en 14'1%, lo mismo que el trimestre anterior. Las nacionalidades que más han destacado en España por adquisición de viviendas son la británica, seguida de la alemana, neerlandesa, marroquí, francesa e italiana.

Alicante vuelve a liderar la cuota extranjera en España con un 43,3% de viviendas adquiridas por ciudadanos extranjeros, seguida de Santa Cruz de Tenerife (35,72%), Málaga (33,29%) y Baleares (28,42%). Por su parte, Castellón y Valencia alcanzan el 13,07% y 12,72% de demanda extranjera, respectivamente.

MAYOR ENDEUDAMIENTO

Según los datos de los registradores, el endeudamiento hipotecario medio por vivienda crece un 2% en territorio valenciano hasta alcanzar los 125.117 euros.

A su vez, el periodo medio de contratación de los nuevos créditos hipotecarios ha sido de 24,83 años, con una leve subida del 0'7% frente al trimestre anterior. En España, el endeudamiento por vivienda ha subido un 1'5% hasta alcanzar los 158.502 euros, mientras el periodo de contratación ha sido de 25,25 años.

En cuanto a accesibilidad a la vivienda, los indicadores muestran un nuevo deterioro; la cuota hipotecaria media mensual se sitúa en 607,1 euros en la Comunitat Valenciana, con un ascenso trimestral del 1'2% y un porcentaje en relación al coste salarial del 29,2%.

TIPOS AL 3'17%

El interés medio de los nuevos créditos hipotecarios en España ha sido del 3,02%, con un descenso del 0,01% trimestral. Con este son ya cinco trimestres consecutivos de descensos. En el caso de la región valenciana el interés se ha situado en el 3,17%.

Un 65'92% de los nuevos créditos hipotecarios en la Comunitat Valenciana se ha formalizado a un tipo de interés fijo, un poco por debajo de la media española (72,28%), que alcanza un nuevo máximo histórico.

CERTIFICADOS Y DACIONES

Las certificaciones de vivienda por ejecución hipotecaria y las daciones en pago suben en España un 23,1% y 112,5% de media respectivamente, hasta alcanzar las 4.093 y 663 operaciones respectivamente. La Comunitat Valenciana fue tercera en certificaciones (con 774) y primera en daciones, con un total de 215.