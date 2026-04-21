El precio de la vivienda en València sube un 19% y entra en los mercados inmobiliarios 'premium', según Engel & Völkers

Imagen de una vivienda de Engel & Völkers - ENGEL&VÖLKERS

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mercado residencial valenciano ha entrado en la liga de los mercados inmobiliarios 'premium' y se consolida como uno de los polos "más sólidos y atractivos" del arco mediterráneo, según un estudio realizado por la inmobiliaria Engel & Völkers, que refleja que en 2025 el precio de la vivienda en València ciudad subió un 19,1 por ciento interanual, hasta situar el precio medio en 3.570 euros/m2. En zonas como Ciutat Vella, se llegaron a alcanzar precios superiores a los 11.000 euros/m2.

De acuerdo con las operaciones gestionadas por Engel & Völkers, lejos de frenar la actividad, la dana ha tenido un efecto "limitado y puntual" sin alterar la tendencia alcista. El precio medio de las operaciones se sitúa ya en 474.000 euros, "reflejo de un comprador cada vez más solvente en un contexto marcado por la elevada capacidad de absorción", ha informado la firma en un comunicado.

La fuerte demanda internacional, especialmente de compradores de alto poder adquisitivo, y la escasez de la oferta marcan la entrada del mercado valenciano en un nuevo ciclo estructural, apunta el Informe del mercado inmobiliario 2025-26 como principal conclusión.

En 2025, el precio medio de las viviendas vendidas por la compañía en València superó los 3.500 euros/m2, dentro de una escalada que no se distribuye de forma homogénea. L'Eixample mantiene el liderazgo como distrito más caro, con un precio medio de 4.427 euros/ m2, seguido de Camins al Grau y Ciutat Vella, "distritos donde la demanda internacional, inversora y expatriada actúa como motor de precios, atraída por la ubicación estratégica y el potencial de revalorización", ha explicado el sales director de Engel & Völkers en Valencia, Alfonso Casillas.

La transformación del mercado también se refleja en el perfil del comprador: el 65% de las adquisiciones de obra nueva se realiza con recursos propios, una cifra que confirma la creciente capitalización de la demanda. Casillas ha señalado que el comprador actual es "más informado, compara más y prioriza calidad y ubicación. Esto indica un mercado más maduro y menos dependiente del crédito que en ciclos anteriores".

El impacto de la DANA ha acelerado una "reconfiguración" de las preferencias residenciales en el área metropolitana y mientras las zonas del interior han registrado alzas del 24,7%, los entornos de costa han subido el 11%.

En cuanto al mercado del alquiler, la tensión sobre la oferta residencial ha provocado un "efecto expulsión". Mientras los precios en la capital crecen de forma moderada hasta 17,8 euros/m2 (+4,6%), los municipios del entorno registran una subida del 23,1%, hasta alcanzar los 16 euros/m2.

Por otro lado, València se consolida además como destino internacional de larga estancia: el 82% de los arrendatarios en la ciudad son extranjeros, principalmente procedentes de Estados Unidos y Ucrania.

ALICANTE

Por otro lado, también la Costa Blanca alicantina vive una internacionalización "récord" y se consolida como uno de los principales mercados residenciales europeos de larga estancia. "El dinamismo valenciano se enmarca en un fenómeno más amplio de atracción residencial internacional en el Mediterráneo", ha apuntado Casillas.

En municipios como Torrevieja y Orihuela, el 77% del comprador es extranjero, mientras que en enclaves 'premium' como Altea o Calpe se mantienen precios elevados impulsados por la demanda internacional, especialmente centroeuropea. Así, el coste medio roza los 4.000 euros/m2 en Sierra de Altea y Altea Hills y alcanza máximos de 6.458 euros/m2 en Calpe. Además, existe una "clara solvencia internacional".

"Ya no hablamos de operaciones puntuales, sino de un volumen internacional sostenido que confirma el carácter estructural del fenómeno", ha recalcado Casillas. Alicante se mantiene como uno de los principales polos del mercado, con un precio medio de 3.600 euros/m2, tras crecer más de un 16% interanual.

La demanda, centrada en familias, combina vivienda habitual y producto de calidad en zonas como Playa de San Juan, mientras que el mercado del alquiler continúa al alza, con valores en torno a los 25 euros/m2.

Por su parte, Benidorm confirma su perfil internacionalizado, con un precio medio de 3.311 euros/m2 y un 60% de compradores extranjeros. Las zonas de Poniente y Levante concentran los precios más elevados, mientras que la obra nueva mantiene un papel destacado, especialmente en Playa de Poniente y Finestrat.

En el norte de la provincia, el eje formado por Altea, Calpe, Moraira y Benissa se consolida como uno de los mercados "más exclusivos", con precios que superan los 3.500 euros/m2 en varias localizaciones y una clara orientación hacia vivienda unifamiliar de alto nivel. En esta zona, el comprador internacional alcanza el 84% de las operaciones. Dénia y Xàbia, por su parte, mantienen una actividad sostenida, con un incremento de precios cercano al 29% y un valor medio de 3.388 euros/m2.

Por otra parte, Castellón consolida un mercado residencial. En esta provincia, el mercado inmobiliario muestra un comportamiento heterogéneo, marcado por la fortaleza de la capital y el dinamismo de las zonas costeras. Castelló de la Plana se mantiene como uno de los principales focos de actividad, concentrando operaciones dentro de un rango entre 300.000 y 650.000 euros, según las ventas realizadas por Engel & Völkers.

En la costa, Benicàssim vuelve liderar el ránking de precios, seguido de Alcossebre, Alcalá de Xivert, Peñíscola y Oropesa del Mar, mientras que Vinaròs y otros municipios de la costa de Castellón destacan por su "competitiva relación calidad-precio" en un mercado impulsado por una demanda mayoritaria de compradores nacionales (57%), si bien el cliente extranjero mantiene un peso relevante (43%).

La demanda se centra en pisos de entre 98 y 200 m2 con terraza y parking, así como en viviendas unifamiliares de 210 a 322 m2 con jardín y piscina. En el último año ha destacado el aumento de la financiación para la compra hasta copar el 52% de las operaciones con hipoteca.

Según los arrendamientos gestionados por Engel & Völkers, el mercado del alquiler de corta estancia registra un precio medio de 22,1 euros/m2 impulsado por la demanda vacacional asociado a la costa, y con la demanda concentrada en viviendas de 119 m2 distribuidas en dos o tres dormitorios, consolidando a Castellón como un mercado residencial "estable y muy atractivo tanto para primera como para segunda residencia".