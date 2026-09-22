El Premio Hortensia Roig de Literatura Infantil elige sus finalistas en una edición con "récord" de aspirantes

Hortensia Roig - REMITIDA MARINA DE EMPRESAS

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Premio Hortensia Roig de Literatura Infantil, que este año celebra su quinta edición, ha desvelado las cuatro novelas finalistas seleccionadas por el jurado entre los 346 manuscritos presentados por autores de todo el país.

Impulsado por Hortensia Roig, presidenta de EDEM Escuela de Empresarios y consejera de Mercadona, este certamen tiene el propósito de "despertar el interés de niñas y jóvenes por las profesiones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), recuerda la organización en un comunicado.

Las cuatro novelas finalistas son: "La doctora Boom y el laboratorio explosivo", de María de la Torre (Madrid); "El secreto de los antedespués", de Marta Currás (Vigo); "El pañuelo rosa de mamá", de Silvia Flor (Valencia) y "Geli y el misterio de la luz", de Jorge Juan Codina, (Elda).

El veredicto del jurado, reunido en Valeència en el mes de mayo, se dará a conocer el próximo 1 de octubre durante un acto que tendrá lugar en EDEM Escuela de Empresarios. Como novedad, el concurso literario ha incrementado en un 25% su dotación económica.

De este modo, la obra ganadora recibirá 10.000 euros, además de su publicación por Plataforma Editorial y distribución a nivel nacional, mientras que el segundo premio estará dotado con 2.500 euros. Este quinto aniversario también ha venido acompañado de un aumento en la participación.

En palabras de Hortensia Roig, "celebrar la quinta edición del premio con la mayor participación de su historia y con una calidad literaria tan destacada es una gran alegría". "El elevado número de manuscritos que han llegado a las últimas fases de selección pone de manifiesto el extraordinario nivel de esta convocatoria" añade.

Además, la presidenta de EDEM ha apuntado: "Cada manuscrito refleja el talento y la creatividad de sus autores, pero también contribuye a un objetivo que para mí es especialmente importante: acercar a niñas y jóvenes referentes que les ayuden a imaginarse como futuras ingenieras, matemáticas, científicas o emprendedoras. Ese es el verdadero valor de esta iniciativa".

La calidad y variedad de la temática de obras ha sido una de las señas de identidad de esta edición. El 70% de los participantes han sido mujeres, una tendencia que se mantiene edición tras edición. Al mismo tiempo, esta quinta convocatoria ha registrado un incremento en la participación masculina, una muestra de que cada vez más autores comparten el compromiso de inspirar a niñas a desarrollar su futuro en disciplinas STEM.

Entre los miembros del jurado se encuentran la oncóloga y catedrática Ana Lluch; la nanoctecnóloga e investigadora Laura Lechuga; la presidenta ejecutiva de 50&50 Gender Leadership, Gloria Lomana; la bióloga y emprendedora Ángela Pérez, y el escritor y fundador de Plataforma Editorial, Jordi Nadal, así como la propia Hortensia Roig.