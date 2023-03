Los Premios Ortega y Gasset reivindican un periodismo valiente y preciso en medio de la "cacofonía global"

VALÈNCIA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Ortega y Gasset han reconocido este miércoles en CaixaForum València el trabajo valiente de cuatro comunicadores comprometidos con las historias humanas, con la profesión y con la verdad en medio de la "cacofonía global" a la que se enfrenta actualmente el periodismo.

En su 40 edición, los galardones han distinguido una pieza de Julia Gavarrete (mejor historia o investigación periodística) sobre la huida de una familia asediada por la represión en El Salvador, una instantánea de Santi Palacios (mejor fotografía) que muestra la magnitud de la masacre de Bucha y todo el horror de la guerra de Ucrania, una serie de reportajes de Xavier Aldekoa (mejor cobertura multimedia) a lo largo del río Congo y la carrera como "periodista total" de Martín Caparrós (premio a la trayectoria profesional).

"Tenemos la obligación como nunca de dar información valiente y precisa en este mundo de la cacofonía global", ha alentado la directora de 'El País', Pepa Bueno, quien ha instado a los periodistas a "bajar del púlpito" para mirar a los ojos a los lectores. Además, ha animado a seguir transformando y adaptando esta profesión "sin autocomplacencia ni miedo ni complejos" y a mantener intacta "la principal virtud de un periodista: la curiosidad".

Entre los premiados, la joven periodista salvadoreña Julia Gavarrete ha explicado cómo su reportaje 'Una familia que no debe nada huye del Régimen de Excepción' --publicado el año pasado en el digital 'El Faro' de El Salvador-- relata la huida de una familia acusada de ser pandilleros sin pruebas por parte del gobierno de Nayib Bukele. "Seguimos ejerciendo el oficio gracias a esas voces valientes que nos dejan contar sus historias", ha aseverado.

Santi Palacios, fotoperiodista que en abril de 2022 fue de los primeros en entrar en Bucha tras la masacre impulsada por Putin, ha defendido la necesidad de que haya periodistas sobre el terreno y ha reivindicado la importancia de la imagen "en un tiempo en el que parece que caducan a medianoche": "Cuidemos la fotografía en los medios porque es el lenguaje más universal de esta profesión".

La serie 'Río Congo. Un viaje desde las fuentes a la desembocadura por el gran río de África', publicada por 'La Vanguardia', ha hecho merecedor del premio a Xavier Aldekoa, quien se embarcó en una aventura de meses para narrar la realidad de los territorios que baña este río combinando texto, fotografías y vídeos. "Antes de partir pensaba que iba a hacer el trabajo solo, pero en realidad ha sido un trabajo en equipo", ha manifestado agradeciendo a todos los congoleños que le ayudaron en su viaje.

Y el premio a la mejor trayectoria ha recaído en el periodista argentino Martín Caparrós, a sus 65 años como referente de la gran crónica escrita en lengua española. En un hiladísimo discurso en verso, ha hecho notar que los periodistas no cambiarían de profesión aunque les pagan poco y les "tratan como ratas" y ha reivindicado que su lugar es la calle y no la redacción porque "no hay nada peor para un periodista que trabajar de notario". "Lo nuestro no es complacer a la jauría", ha enfatizado.

En su intervención, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, periodista de profesión, ha celebrado que València acoja por segundo año los "Pulitzer españoles" y ha apuntado a la capacidad de asombro como la mejor característica de un comunicador. "A pesar de los mercenarios de la desinformación, siempre se abre paso el buen periodismo", ha proclamado tras advertir que "el dogmatismo fanático sí merece una moción de censura".

En esta edición, el jurado ha estado formado por la escritora y periodista Lucía Lijtmaer; la escritora Elvira Lindo; la periodista Isabel Calderón; el biólogo Miguel Delibes de Castro; el periodista Luis Gómez; la directora de 'El País', Pepa Bueno; la defensora del lector de 'El País', Soledad Alcaide, y el director de Comunicación del periódico, Pedro Zuazua. Cada galardón está dotado con 15.000 euros y la entrega de una obra de Chillida.