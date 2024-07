Massó y Barrera aseguran que Vox será "leal" a sus votantes y apoyarán lo que decida Abascal

Massó culpa a la dirección del PP de la "inestabilidad" y señala que Mazón "ha seguido las directrices de su partido" en el reparto de menores migrantes

VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), ha garantizado que su partido será "leal" a sus votantes y no ha querido especular sobre una posible ruptura del pacto de gobierno con el PP en la Comunitat Valenciana hasta que no se reúna esta tarde la ejecutiva presidida por Santiago Abascal. En la misma línea, el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Barrera, ha asegurado que su cargo es "del partido" y hará lo que éste considere.

Llanos Massó ha afirmado que Vox en la Comunitat Valenciana apoyará "totalmente" lo que decida Abascal y la plana mayor del partido en la ejecutiva de esta tarde, a la que asistirán ella y el también conseller de Cultura, Vicente Barrera.

Así lo ha trasladado a los periodistas antes de la sesión de control al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, un día después de que Vox diera por rotos los pactos de gobierno autonómicos por la decisión del PP de aceptar la acogida de menores migrantes en las comunidades y convocara una ejecutiva al respecto a las 18.30 horas de este jueves.

Tras subrayar que no van a decir "nada" hasta esa reunión, Massó ha insistido en que Vox se "debe" a sus votantes y apoya "totalmente" a Abascal, al ser repreguntada por una hipotética crisis de gobierno en la Generalitat: "Seremos totalmente fieles a lo que decida el comité nacional".

Dicho esto, ha señalado que "no ha sido Vox quien ha propiciado la inestabilidad", ya que ha recordado que "hay un acuerdo de gobierno en el que se hablaba de no propiciar la inmigración ilegal y ese efecto llamada". "Y esa es la línea que se va a seguir", ha abundado, reiterando que hasta la ejecutiva no hay nada decidido.

La presidenta se ha mostrado "convencida" de que la decisión que se tome en ese órgano será "meditada y por el bien de España, de la Comunidad Valenciana" y de todos sus votantes.

Además, ha explicado que no ha hablado con Abascal, rechazado especular con si hay vuelta atrás a esta situación o con si podría dejar la Presidencia de Les Corts y ha indicado que la posibilidad de convocar elecciones autonómicas "es una decisión del presidente de la Generalitat".

DECISIÓN "UNILATERAL" DE GÉNOVA

Cuestionada por si Vox se siente traicionado por el PP, Massó ha sostenido que "hay muchos Partidos Populares" y que la decisión de acoger a menores migrantes se ha tomado "unilateralmente" por la decisión 'popular' de Génova: "Ha sido Feijóo quien de alguna manera ha decidido iniciar esta crisis".

Sobre la postura de Mazón al respecto, ha recordado que el 'president' "planteó la sobrecarga de 'menas'" en la Comunitat y "ha seguido las directrices de su partido". "Y no soy quién para discutir que un presidente autonómico siga las directrices de su partido: es lo que hacemos en Vox", ha zanjado.

En términos similares, Vicente Barrera ha afirmado que está "a las órdenes" de Vox: "Por supuesto, seguiré la disciplina de mi partido y hare lo que mi partido considere y apoyaré siempre en este caso a las decisiones que tome".

El vicepresidente, que ha confirmado su presencia en la reunión de la ejecutiva en madrid, ha subrayado que su "puesto es del partido" y hará "lo que el partido decida".

Además, ha explicado que no ha hablado con Abascal, rechazado especular con si hay vuelta atrás a esta situación o con si podría dejar la Presidencia de Les Corts y ha indicado que la posibilidad de convocar elecciones autonómicas "es una decisión del presidente de la Generalitat".

DECISIÓN "UNILATERAL" DE GÉNOVA

Cuestionada por si Vox se siente traicionado por el PP, Massó ha sostenido que "hay muchos Partidos Populares" y que la decisión de acoger a menores migrantes se ha tomado "unilateralmente" por la decisión 'popular' de Génova: "Ha sido Feijóo quien de alguna manera ha decidido iniciar esta crisis".

Sobre la postura de Mazón al respecto, ha recordado que el 'president' "planteó la sobrecarga de 'menas'" en la Comunitat y "ha seguido las directrices de su partido". "Y no soy quién para discutir que un presidente autonómico siga las directrices de su partido: es lo que hacemos en Vox", ha zanjado.