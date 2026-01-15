El presidente de Aena califica de "penoso" el modelo del aeropuerto de Castellón

Archivo - El presidente de Aena, Maurici Lucena - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

El PP solicita la dimisión de Maurici Lucena y pide "respeto" para la provincia

CASTELLÓ, 15 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha calificado este jueves de "penoso" el modelo del aeropuerto de Castellón durante su participación en el Foro Nueva Economía.

Así, ha indicado que si no se regulan bien los aeropuertos, éstos finalmente, "con el paso de los años, deterioran su servicio, deterioran sus infraestructuras".

Al respecto, ha puesto un ejemplo en los aeropuertos pequeños, señalando que "una mala regulación económica nos aboca al penoso modelo del aeropuerto de Castellón", ha dicho.

Según ha explicado durante su intervención, el aeropuerto de Castellón, "aparte de que tuvo una inversión inicial a fondo perdido, pagado por los contribuyentes valencianos que nunca jamás se va a recuperar, todos los años, uno tras otro, sigue consumiendo 20 millones de euros de los contribuyentes valencianos". "Yo ya sé que las comparaciones son odiosas, pero yo pienso: menudo negocio ruinoso cuando comparamos este modelo con el de Aena", ha añadido.

Al respecto, ha recordado que el modelo de Aena "no cuesta un euro a los españoles". "El coste para los ciudadanos españoles es un coste negativo, porque por la vía de los dividendos los ciudadanos españoles incluso tienen de vuelta una parte del dinero", ha subrayado.

EL PP PIDE "RESPETO"

Por su parte, el Partido Popular de la provincia de Castellón ha exigido la dimisión del presidente de Aena por sus declaraciones sobre el aeropuerto de Castellón y ha pedido "respeto" para la provincia de Castellón y el aeropuerto frente a un Gobierno de España que en manos del PSOE "solo nos insulta".

Los 'populares' consideran las declaraciones de Maurici Lucena "un menosprecio que es la segunda vez que se produce en menos de seis meses" y por el que vuelven a pedir su dimisión. "No es digno tener al frente de una institución estatal a una persona que de forma contumaz miente y descalifica. Sus calumnias se desmontan con los mejores resultados de la historia de nuestro aeropuerto", ha indicado el PP.

Así lo ha declarado Salvador Aguilella, secretario general del PPCS, quien ha recordado que la provincia de Castellón "se ha convertido en la diana de los dardos del socialismo", puesto que tal y como ha indicado, "el pasado septiembre este mismo socialista calificó la infraestructura de símbolo de despilfarro".

"La mejor respuesta a los insultos de este reputado socialista es la de los resultados. El Gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez, debería poner de ejemplo la gestión óptima de la instalación porque el Consell y la Diputación del PP la han conducido al mejor balance de su historia", ha dicho.

"El aeropuerto logra los mejores resultados de su historia con 16 rutas regulares, 318.309 pasajeros y 12.401 movimientos, y es así por el trabajo serio del Consell y la Diputación. Estamos orgullosos de que esta riqueza siga haciendo grande a una provincia que no se somete a las humillaciones del PSOE", ha añadido.

Salvador Aguilella sostiene que "las mentiras del PSOE solo tratan de tapar su fracaso en la gestión de los aeropuertos regionales y de proximidad". "Hacen falta más inversiones y más gestión por parte de un Gobierno de España que abandona nuestra tierra porque está acabado", ha lamentado el número dos del PPCS.

Por último, Aguilella ha afirmado que el PSOE tiene como objetivo, acabar con la provincia y su futuro. "Y no lo van a conseguir por más insultos que nos dediquen". "Nosotros queremos a nuestra tierra y vamos a seguir defendiéndola frente a un Gobierno de España que está absolutamente perdido como demuestra el silencio de su jefe de filas en Castellón, y quien calla, otorga", ha concluido.