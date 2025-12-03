El presupuesto del Ayuntamiento de Castelló para 2026 asciende a 253,2 millones, un 9,78% más que este año

Presentación de los presupuestos municipales para 2026 - EUROPA PRESS

CASTELLÓ 3 Dic. (EUROPA PRESS) - -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este miércoles el presupuesto consolidado del consistorio para 2026, el cual asciende a 253.220.203 euros, un 9,78 por ciento superior al del presente año, según ha explicado la alcaldesa, Begoña Carrasco, en una rueda de prensa.

Carrasco ha señalado que es el mayor presupuesto en la historia del Ayuntamiento y que va a impulsar la actividad en todas las áreas para "mejorar la calidad de vida y el bienestar de los vecinos de Castelló". "Tienen un marcado carácter inversor y rufuerza partidas estratégicas que mejorarán los servicios públicos", ha añadido.

Según ha explicado, estas cuentas se basan en la bajada de impuestos, apuestan por el empleo, la dinamización económica y la vivienda e impulsan proyectos estratégicos como Logistics, y ha destacado que con ellos se conseguirá "más limpieza, más seguridad y mejor movilidad, porque esto es lo que más preocupa a los vecinos". Así mismo, la alcaldesa ha indicado que los proyectos que incluyen estos presupuestos se apoyan en los 11.672.881 eruos de fondos de la UE que ha conseguido el Ayuntamiento.

Los presupuestos para 2026 contemplan unas inversiones de 20 millones de euros, de los que 13 millones se sufragarán con un préstamo bancario, según ha afirmado Carrasco, quien ha añadido que -incluido este préstamo- el Ayuntamiento se sitúa en un 20 por ciento del endeudamiento permitido. Además, ha explicado que el 33 por ciento de los presupuestos -unos 80 millones de euros- se destinan a pagar las nóminas de los 1.600 trabajadores del consistorio.

ÁREAS

El Área de Impulso económico, empleo y capital humano contará con un presupuesto de 18.504.050 euros. El concejal de Empleo, Juan Carlos Redondo, ha destacado las partidas de 5.861.500 euros para empleo, 2.632.000 euros para el Patronato de Fiestas, 8.500.000 euros para el Patronato de Deportes y 1.510.550 euros para el Patronato de Turismo.

Así mismo, el Pacto Local por el Empleo dispondrá de 1.261.500 euros, lo que supone una subida del 33,9 por ciento con respecto a 2025. Redondo ha destacado la rebaja fiscal de 1.800.000 euros que se producirá en 2026, de los que 1.000.000 euros corresponden a la bajada del IBI.

Los presupuestos destinarán 66.709.744 euros al Área de Urbanismo y servicios públicos. El concejal de este departamento, Sergio Toledo, ha destacado algunas partidas como 35.970.528 euros para residuos, limpieza viaria y tratamiento, 9.530.177 euros para transporte urbano, 9.240.971 euros para medio ambiente y zonas verdes o 7.046.184 euros para alumbrado público.

Además, ha se ha referido a algunas inversiones como 766.000 euros para la tercera fase del parking de ADIF, 825.000 euros para el asfaltado de la mota izquierda del Riu Sec o 536.700 euros para mejoras en instalaciones educativas.

El Área de Ciudadanía y participación contará con 32.090.000 euros, según ha explicado el concejal Vicent Sales, de los que 1.350.000 euros serán para familia, infancia, gente mayor, juventud e igualdad; 7.400.000 euros, para educación y cultura; 8.800.000 euros, para atención ciudadana, modernización, contratación y patrimonio; y 14.540.000 euros, para un Castelló más solidario.

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Finalmente, los presupuestos dedicarán 2.977.165 euros al Área de Seguridad ciudadana y emergencias. Según ha manifestado el concejal del departamento, Antonio Ortolá, 1.603.516 euros serán para la Policía Local, 944.580 euros para Protección Civil y 329.068 para Bomberos, prevención y extinción de incendios.

Al respecto, el edil ha anunciado que se incrementarán en dos agentes la plantilla de la Policía Local "para llegar a la cifra histórica de 300 agentes", y se atenderá la reivindicación de los agentes de movilidad, integrándolos en el grupo C".