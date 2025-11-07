El presupuesto del Ayuntamiento de València para 2026 alcanza los 1.250,9 millones y crece un 3,3% sobre el anterior

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto del Ayuntamiento de València para 2026, que ha sido aprobado este viernes en la Junta de Gobierno Local del consistorio, alcanza los 1.250,9 millones de euros y crece un 3,3 por ciento respecto al de 2025, de 1.210,8 millones. El presupuesto consolidado de esta administración local, en el que se incluyen los organismos y entidades públicas dependientes de ella, se sitúa en 1.415,3 millones de euros y aumenta un 5,7% respecto al actual (de 1.338,6 millones de euros).

Así lo ha indicado la primera teniente de alcalde de la capital valenciana y concejal de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo (PP), durante la rueda de prensa en la que ha presentado estas cuentas. La edil ha destacado que en ellas "se mantiene la rebaja fiscal" y ha apuntado que se equilibra la deuda, que se reduce un 67,03% y que estará a finales de año en 74,1 millones de euros.

Ferrer San Segundo ha asegurado que el de 2026 es un presupuesto "orientado a la reconstrucción económica y social de las pedanías" de la ciudad "afectadas por la dana" del 29 de octubre de 2024, así como "a mantener el pulso económico, social, cultural y de seguridad de la ciudad".

Además, ha resaltado que estas cuentas han sido aprobadas en la Junta de Gobierno Local "por unanimidad", con el voto a favor de los dos grupos que integran el ejecutivo municipal: PP y Vox. Tras este paso, el presupuesto pasará por la Comisión de Hacienda del consistorio y por el pleno ordinario de noviembre para su aprobación inicial antes de ser ratificado finalmente en diciembre.

María José Ferrer San Segundo ha remarcado que estas son las terceras cuentas del consistorio que presenta el equipo de gobierno que lidera la alcaldesa María José Catalá (PP) y ha señalado que muestran su "solidez, equilibrio y capacidad de trabajo". "Son una buena noticia para los valencianos", ha indicado.

A su vez, ha subrayado la "estabilidad" que otorgan y ha precisado que "son el programa económico para un año" y para "avanzar en la València del presente y del futuro: más amable, más segura y más habitable" con 134,8 millones para Servicios Sociales y Promoción Social; 230,7 millones para Seguridad, Orden Público, Ordenación del tráfico, Prevención y Extinción de incendios y 279,3 millones para Vivienda y Urbanismo (115,3) y bienestar comunitario a través de limpieza, agua, residuos, cementerios, alcantarillado y alumbrado (164 millones).