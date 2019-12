Los presupuestos de 2020, listos para su aprobación tras superar la fase de enmiendas

Publicado 13/12/2019 14:26:08 CET

En la última sesión no ha salido adelante ninguna enmienda de la oposición y se han cambiado competencias de innovación de la AVI al IVACE

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2020 ha quedado listo para su previsible aprobación el próximo 20 de diciembre tras concluir este viernes la fase de debate de enmiendas parciales presentadas por los grupos, en la que el Botànic II ha vuelto a defender la necesidad de unas cuentas como las planteadas mientras la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) han incidido en que son "irreales".

El debate en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda ha discurrido durante tres días con total normalidad, frente al episodio vivido con la ley de acompañamiento, y se han sometido a votación casi 2.000 enmiendas: 1.088 del PP, 673 de Ciudadanos y 147 presentadas por PSPV, Compromís y Unides Podem. La mayor parte de modificaciones al texto propuestas se han dirigido a las secciones de Educación, Sanidad y Agricultura.

Este viernes, en la última jornada, no se ha aprobado ninguna enmienda de la oposición. Se han debatido en primer lugar las planteadas al presupuesto de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática y se han aprobado las dos propuestas por el Botànic: una para aumentar en algo más de 2 millones la línea para un plan de intervención integral sostenible en el parque de viviendas de la Generalitat para que llegue a casi 6 millones, y otra para crear una línea nueva de colaboración con el IVF para la financiación de la transformación sostenible de espacios, adscrita a autónomos y micropymes.

Se han rechazado las 50 enmiendas que planteaba el PP, que planteaba entre otras cuestiones aumentar el dinero destinado a ayudas para paliar efectos de la DANA en las viviendas, un plan de choque contra las okupaciones irregulares, fomentar alquileres de emergencia y ampliar convenios con ayuntamientos para los gastos derivados de hacer frente a la emergencia habitacional o una partida para rehabilitar viviendas en comarcas del interior y ponerlas en alquiler.

Desde Unides Podem han calificado de "decepcionantes" las enmiendas porque 39 de ellas reducen recursos para la adquisición de vivienda social y porque dibujan "la frontera entre dos modelos, el de vivienda digna del Botànic y el de salvajismo social que se dedica a pagar las Fórmulas 1". El PP les ha recordado que la propia PAH critica la acción del Consell y Podem ha reprochado que hablen en nombre de esta plataforma.

Tampoco se han aceptado las 16 enmiendas de Cs, que ha lamentado que el Botànic "vive de eslóganes, no de realidades", ha criticado la ejecución del presupuesto de este año y ha calificado de "ejercicio de postureo" que se desgajara Vivienda como conselleria propia, "para cubrir el deseo de poder" de Podemos.

Entre sus enmiendas, la formación naranja planteaba dinamizar la vivienda vacía de grandes tenedores para destinarla a fines sociales excluyendo medidas que conlleven penalización fiscal o medidas para controlar los precios abusivos en alquileres regulando el mercado, pero sin un precio de referencia. "Ahí se ve su vertiente liberal", han señalado desde el PSPV al respecto.

En la sección de Gastos Diversos, por su parte, se ha aprobado una enmienda de los grupos del Botànic que rebaja en 400.000 euros en transferencias corrientes, concretamente en gastos de personal, para destinar esa cantidad directamente a financiar el gasto de capital del Museo Textil de la Comunitat Valenciana.

CAMBIOS DE LA AVI AL IVACE

En cuanto a la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, no se ha aprobado tampoco ninguna enmienda de la oposición (había 16 del PP y 8 de Cs) y sí las 15 planteadas por el Botànic, que suponen básicamente correcciones técnicas, ajustes puntuales y cambio de algunas competencias en innovación de pasan de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) dependiente de este departamento, al IVACE, dependiente de Economía.

De hecho, este año la publicación del proyecto de presupuestos estuvo acompañada por una corrección de errores por parte del Consell comunicando un error en la asignación de dos líneas de subvención imputadas inicialmente a la AVI y que debían ser para el IVACE.

El PP ha señalado que "se palpaba la guerra de millones y sillones y ahora se confirma con las enmiendas", que suponen "vaciar de competencias la AVI, ya que de 15 objetivos se eliminan 8", confirmando así que era "otro chiringuito más". Ha destacado que hay 48 millones que se van al IVACE y ha criticado que toda esta situación genera duplicidades y no beneficiará a los investigadores.

Compromís ha cuestionado ese tono "bélico" y ha advertido que si los 'populares' pretenden "hacer sangre se están equivocando" porque los presupuestos son fruto del acuerdo del Consell y si ellos "han pasado página" no entiende por qué el PP no. "No hay más que rascar, solo un cambio de 48 millones que siempre han estado en el IVACE y continúan", han señalado desde la coalición, que han precisado que no todo lo que verse sobre innovación tiene que estar en esta conselleria porque es algo transversal.

EXHUMACIÓN DE FOSAS

Por último, en la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, se han rechazado las 19 enmiendas del PP y las 6 de Ciudadanos, mientras que se han aprobado las 5 del Botànic, entre ellas una que ha generado polémica entre el PP y el Botànic, relacionada con la línea destinada a la exhumación de fosas.

En concreto, la enmienda reduce en 450.000 euros (de 800.000 a 350.000) las actuaciones de localización de fosas, exhumación, identificación de las víctimas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura realizadas por ayuntamientos, mancomunidades, entidades y asociaciones sin ánimo de lucro.

De forma paralela se crea una nueva línea con los 450.000 euros para esos mismos destinatarios pero con la finalidad de conceder ayudas para la realización de acciones relacionadas con la memoria histórica y democrática valenciana, como la puesta en valor de los lugares de la memoria y la retirada de vestigios de la guerra civil y la dictadura.

El PP ha criticado que el Botànic "recorte" más de la mitad el presupuesto para exhumaciones que es "el leitmotiv" de la consellera del ramo, Rosa Pérez, y desde Unides Podem han replicado que no hay tal rebaja, sino que el presupuesto global destinado a ayuntamientos y otras entidades de 800.000 euros se divide en dos porque no se pueden vincular en la misma línea dos bases de subvenciones y el capítulo 2 ya tiene consignado, además, presupuesto directo de la conselleria para las exhumaciones. "Se harán y se destinará el presupuesto necesario", han agregado, pero los 'populares' han asegurado que los argumentos esgrimidos no son convincentes.