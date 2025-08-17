Prisión preventiva para tres hombres de una banda criminal dedicada al cultivo y tráfico de marihuana en Onil (Alicante)

Prisión para tres hombres de una banda criminal dedicada al cultivo y tráfico de marihuana en Onil - GUARDIA CIVIL

Se intervinieron 382 plantas de marihuana, 3,2 kilogramos de cogollos, 1.090 euros y dispositivos de telefonía móvil

ALICANTE, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Ibi (Alicante) ha decretado prisión preventiva para tres hombres pertenecientes a una banda criminal dedicada al cultivo y tráfico de marihuana en la localidad alicantina de Onil.

La Guardia Civil, en el marco de los servicios establecidos para la prevención y persecución del tráfico de drogas, detuvo a los tres sospechosos por presuntamente utilizar una vivienda ubicada en Onil para el cultivo intensivo de plantas de marihuana, así como posteriormente preparar la venta de cogollos para su envío a otros países europeos, según ha precisado la Benemérita en un comunicado.

Con esta operación se ha desmantelado un "importante" punto de producción y distribución de marihuana a nivel internacional, por lo que "se ha cortado de raíz la actividad del grupo criminal investigado".

Las investigaciones, que se iniciaron al principio del año en curso a cargo del Área de Investigación del Puesto Principal de Ibi, identificaron a tres personas presuntamente dedicadas al cultivo, recolección y distribución de marihuana.

Ello permitió localizar una vivienda unifamiliar situada en una partida rural de la localidad de Onil. En el interior se detectó un enganche ilegal a la acometida eléctrica, que abastecía distintas estancias acondicionadas con sistemas de iluminación, riego con fertilizantes y climatización, diseñados para mantener condiciones óptimas y permitir varios ciclos productivos al año.

Las investigaciones revelaron que el inmueble fue utilizado desde 2019, año en que fue adquirido mediante terceras personas. Además de servir como lugar de cultivo, la vivienda era residencia habitual de al menos dos miembros de la organización, quienes permanecían allí para realizar labores de mantenimiento y vigilancia frente a posibles robos.

La producción se organizaba en varias fases, con capacidad para cuatro o cinco cosechas anuales. Los cogollos obtenidos eran transportados en vehículos para su envío internacional con destino a otros países europeos.

DOS SOSPECHOSOS INTENTARON HUIR

El 16 de julio, una vez recabadas las pruebas suficientes, se llevó a cabo una entrada y registro en la vivienda con apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Alicante. En la actuación se procedió a la detención de los tres investigados, de los que dos, al intentar huir campo a través, salieron corriendo de la vivienda, saltaron a una parcela colindante y se ocultaron hasta que fueron localizados y detenidos.

En el registro se intervinieron 382 plantas de marihuana, 3,2 kilogramos de cogollos de la misma sustancia, 1.090 euros en efectivo, dispositivos de telefonía móvil y material para el sistema eléctrico, climatización, riego e iluminación destinado al cultivo.

Asimismo, se constató la existencia de un "sofisticado" sistema de vídeo vigilancia instalado para detectar la presencia de las fuerzas de seguridad o de grupos rivales. El enganche ilegal a la red eléctrica había ocasionado pérdidas estimadas en 35.000 euros a la compañía suministradora.

Los detenidos, de entre 27 y 31 años, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Ibi, que ha decretado su ingreso en prisión preventiva. Se les imputan delitos contra la salud pública por cultivo y tráfico de drogas, delito de defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.