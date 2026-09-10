Proaguas, Suma y la Agencia de la Energía de la Diputación de Alicante presentarán sus servicios en ExpoUrbania

Archivo - Fachada de la Diputación de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante participará los próximos días 15, 16 y 17 de septiembre en la primera edición de la Feria ExpoUrbania junto a sus entidades y organismos Proaguas, Suma y la Agencia Provincial de la Energía, para mostrar la labor que realizan al servicio de los ayuntamientos de la provincia y las herramientas que ponen a disposición de los municipios.

El objetivo de este certamen, que organiza la propia institución provincial junto a la Generalitat y Fira Alacant, es "crear un espacio profesional de encuentro entre empresas, técnicos y administraciones públicas para dar respuesta a las necesidades actuales de los municipios y entidades territoriales, presentando soluciones innovadoras en obras públicas, servicios municipales y suministros públicos".

De esta forma, la Diputación presentará las distintas líneas de ayudas y los servicios que presta a los ayuntamientos desde las distintas áreas y departamentos, así como los servicios y prestaciones de sus organismos y empresas dependientes.

Según un comunicado de la institución provincial, Proaguas contará con un estand propio con el lema 'El agua que conecta' y concebido como "una plaza técnica abierta y de diálogo". Su equipo de profesionales ofrecerá información sobre las soluciones integrales que presta esta empresa pública en áreas como infraestructuras y proyectos, que incluyen "la planificación hídrica, el diseño y mejora de redes hidráulicas" y "el desarrollo de soluciones avanzadas ante riesgos de inundación".

También "depuración y reutilización, mediante la optimización de estaciones depuradoras, control de vertidos o fomento de la economía circular"; "laboratorio de análisis y control, como soporte técnico para la evaluación y seguimiento de la calidad de las aguas"; y "gestión de agua potable y alcantarillado orientada a mejorar el rendimiento hidráulico, la reducción de fugas y la digitalización y control de redes".

Además, el responsable del departamento de Gestión de Agua Potable de Proaguas, Antonio Carbonell; el director técnico de Depuración, Juan Luís Martínez; y el jefe de unidad de Tecnologías del Agua del área de Ciclo Hídrico de la Diputación, Miguel Fernández Mejuto, ofrecerán la ponencia 'Evolución de la depuración de las aguas residuales y gestión del agua potable en municipios de menor población'.

ExpoUrbania es también una "oportunidad" para "compartir experiencias, analizar los retos concretos de cada municipio y estudiar conjuntamente soluciones técnicas para mejorar la gestión del ciclo integral del agua", según ha destacado la vicepresidenta y diputada del área, Ana Serna.

SUMA

Por su parte, Suma Gestión Tributaria también estará presente en esta cita con un estand propio, en el que se proyectará una presentación del organismo y dos representantes mostrarán a los asistentes las principales funcionalidades de su aplicativo de gestión.

Asimismo, el director de Suma, José Antonio Belso, ofrecerá la ponencia 'De la excelencia operativa a la inteligencia institucional', en la que abordará la evolución del organismo, la "transformación digital" y el papel de los datos, la inteligencia artificial (IA) y la gestión del conocimiento para "anticipar y mejorar las decisiones públicas".

AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

Del mismo modo, desde la Agencia Provincial de la Energía también se contará con un espacio propio donde su personal informará a los interesados sobre cuestiones como ahorro y eficiencia energética, energías renovables, sostenibilidad y transición energética.

Además, se ahondará en los servicios de asesoramiento y apoyo técnico que la Agencia ofrece a los ayuntamientos, como el referido al Acuerdo Marco de Energía o al desarrollo del Plan Director de Xorret de Catí, y se informará sobre la participación de la entidad de la Diputación en el proyecto ALthea sobre transición energética y climática.

Igualmente, la Agencia Provincial de la Energía entregará a los visitantes del estand y hasta agotar existencias pequeños árboles y plantas de especies mediterráneas como encino, madroño, olivo o granado.