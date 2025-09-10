La producción industrial baja un 1,9% en julio en la Comunitat frente a una subida del 2,3% a nivel nacional

Archivo - Trabajador en una de las empresas del Polígono Industrial Fuente del Jarro (Paterna) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha bajado un 1,9% interanual el pasado mes de julio en la Comunitat Valenciana, 4,2 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 2,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial se incrementa en doce comunidades autónomas y se reduce en otras cinco. Castilla y León (+10,1%), Andalucía (+9,9%) y Asturias (+8,3%) fueron las que registraron mayores subidas, mientras que en el lado contrario se sitúan Extremadura, Comunitat Valenciana y Cantabria con retrocesos de un 9,4%, 1,9% y un 1,7%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en la Comunitat Valenciana ha disminuido un 1,3% frente a una incremento del 0,6% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto se mantuvieron en la región en un 0% con un descenso del 2,3%en el caso de los duraderos y un 0,4% más para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 23,1%, los bienes intermedios anotaron un 1,5% más y los de la energía, un 8% más.

