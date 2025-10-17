Productores de dátiles de Elche (Alicante) esperan una cosecha de entre 60 y 80 toneladas

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Productores de Dátil y agricultores independientes de Elche (Alicante) esperan este año una cosecha de entre 60 y 80 toneladas de este fruto, que ya distribuyen por toda España a través de una red de más de 160 tiendas y que han comenzado a vender en Bélgica y Holanda, con la previsión de llegar también en un futuro a Dinamarca.

Así se ha trasladado este viernes durante el acto del corte del primer 'ramazo' de dátiles ilicitanos, celebrado en una finca de la partida de Asprillas, donde ha asistido el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, junto a los ediles de Agricultura y Pedanías, José Antonio Román y Pedro José Sáez, respectivamente.

Según el primer edil, "este acto de corte del dátil es un gesto de la fuerza económica, social y vertebradora del sector primario de Elche en general y del sector del dátil en particular". "Llevar el nombre del dátil de Elche a Europa es muy positivo y ahora los ilicitanos debemos hacer labor de concienciación asociada a esta realidad y procurar buscar el dátil de Elche porque es una forma de colaborar con los productores y comprometernos con este sector tan importante para el municipio", ha apuntado.

Asimismo, ha destacado el "compromiso" y el "apoyo" del Ayuntamiento de Elche con el sector primario y se ha referido a otros productos como la granada mollar, el melón de Carrizales o las hortalizas de invierno, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Dátil, Miguel Ángel Sánchez, ha explicado que las últimas lluvias "han obligado a acelerar la recolección para evitar que maduren más rápido, lo que ha supuesto la pérdida de producción".

Además, se ha referido a la "falta de relevo generacional en el sector", al tiempo que ha remarcado la "colaboración" del Ayuntamiento "en la promoción, difusión y puesta en valor del dátil de Elche".