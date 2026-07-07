El profesorado valenciano tendrá seis días de libre disposición a partir del curso 2026-2027

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha trasladado a las organizaciones sindicales, en el marco de la Mesa Sectorial celebrada este martes, la Instrucción 1/2026, que regula por primera vez de forma específica los asuntos particulares retribuidos del personal docente no universitario dependiente de la Generalitat.

La instrucción desarrolla el acuerdo firmado el pasado 25 de mayo de 2026 entre la Conselleria y las organizaciones sindicales ANPE y CSIF para implantar, a partir del curso 2026-2027, un total de seis días de libre disposición retribuidos para el profesorado.

De acuerdo con el texto que se someterá a negociación, el personal docente podrá disfrutar de hasta seis días por curso escolar, distribuidos en tres días en periodo lectivo y tres en periodo no lectivo. El periodo de disfrute abarcará desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto del año siguiente, coincidiendo con el curso escolar.

La medida establece un procedimiento reglado para compatibilizar este nuevo derecho con la adecuada prestación del servicio educativo. Así, las solicitudes deberán presentarse con una antelación mínima de quince días naturales y máxima de dos meses, estarán condicionadas a las necesidades organizativas del centro y requerirán autorización previa de la dirección.

Asimismo, se fijan determinados periodos en los que no podrán concederse estos permisos, como los quince primeros y los quince últimos días lectivos del curso, los días previos y posteriores a los principales periodos vacacionales, o las fechas coincidentes con evaluaciones.

La regulación también contempla límites de concesión simultánea en función del tamaño de cada centro educativo. En este sentido, el número de docentes de un mismo centro que podrán acogerse al permiso en un mismo día lectivo está limitado en función del tamaño de la plantilla, desde un docente en centros de hasta 20 hasta cinco en centros de más de 81. Además, el docente que disfrute del permiso deberá dejar planificadas las actividades que realizará el alumnado durante su ausencia.

Según el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, "los seis días de libre disposición constituirán un nuevo derecho para el profesorado valenciano a partir del próximo curso". "Lo hacemos además con una regulación clara que garantiza tanto la conciliación y la autonomía profesional de los docentes como el adecuado funcionamiento de los centros educativos", ha aseverado.

ENFERMEDADES DE LARGA DURACIÓN

Durante la reunión con las organizaciones sindicales también se ha informado de la voluntad de la Conselleria de simplificar los procedimientos administrativos relacionados con los permisos para el cuidado de hijos e hijas con enfermedades de larga duración.

En este sentido, el director general de Personal Docente ha explicado que se está trabajando en una modificación de la tramitación actual para reducir la carga burocrática que soportan las familias y agilizar la gestión de estos permisos por parte del personal docente.

"Queremos facilitar al máximo los trámites a los docentes que atraviesan situaciones familiares especialmente complejas. Nuestro objetivo es eliminar gestiones innecesarias y ofrecer una respuesta más ágil, cercana y eficaz", ha añadido.

Por su parte, el sindicato STEPV ha solicitado que los 6 días de libre disposición sean lectivos y ha pedido que se elimine la exigencia de no poder disfrutarlos de manera consecutiva, ya que "dado que la concesión de estos permisos ya está condicionada a las necesidades del servicio, a la autorización de las direcciones, plazos, número máximo de docentes, etc. ya existen suficientes mecanismos para garantizar el correcto funcionamiento del centro".

Junto a la delegación de STEPV han estado dos representantes de la Plataforma de Permisos Docents Reals, que aglutina a los compañeros y compañeras que se encuentran en la situación de necesitar bajas de larga duración y hace unos cuantos cursos que luchan por la mejora de estos permisos.

Se ha solicitado no tener que entregar nuevamente toda la documentación cuando la interrupción de la reducción sea de corto plazo; la eliminación de la edad máxima de 23 o 26 años del hijo o hija; la no extinción de la reducción cuando el otro progenitor cesa de su actividad laboral si este no tiene la custodia del menor, eliminar que se tengan que remitir las faltas de asistencia de los niños y niñas, por innecesaria y añadir que el permiso sea compatible con tareas de representación del profesorado.

ANPE, que ha recordado que el nuevo derecho se deriva del acuerdo que suscribió con la administración, propone una flexibilización de las instrucciones "que permita su disfrute real y efectivo", así como "una regulación que evite agravios frente al resto del funcionariado".

Por otro lado, reclama que la revisión de la circular que regula el permiso por cuidado de hijos con enfermedad grave simplifique su tramitación y renovación y que tenga en cuenta a las familias monoparentales.

CSIF ha reivindicado que estos seis días de libre disposición son "un nuevo derecho que es posible gracias a la responsabilidad" de esta organización y el acuerdo alcanzado con la Conselleria. Ahora, abunda en la necesidad de que tenga un desarrollo con medidas como reducir el plazo mínimo de solicitud y resolución, permitir peticiones urgentes y establecer garantías jurídicas claras; que al menos, 2 días puedan disfrutarse de forma consecutiva y que no se impongan cargas burocráticas innecesarias y revisar la escala de concesión simultánea por centro y proteger los derechos del personal interino.

Por lo que respecta a los permisos de larga duración, apuesta por eliminar la excepcionalidad para conceder reducciones de jornada de hasta el 99% o que el permiso tenga efectos desde el inicio del curso escolar y pueda extenderse al mes de julio, entre otras cuestiones.

"ACUMULACIÓN DE RESTRICCIONES"

Desde CCOO han advertido que la "acumulación de restricciones" planteadas por Conselleria para los 'moscosos' "puede dificultar gravemente el goce real de los días", al tiempo que ha defendido que este derecho solo pueda denegarse por necesidades del servicio debidamente motivadas y por escrito, y que no sean suficientes referencias genéricas a la organización del centro.

La federación de enseñanza ha reclamado igualmente que, a todos los efectos, los días se puedan disfrutar consecutivamente, excepto resolución motivada; y que, en caso de denegación, la dirección del centro tenga que ofrecer una fecha alternativa dentro del mismo curso escolar.

CCOO hemos pedido revisar los límites de simultaneidad y regular mejor los centros grandes, especialmente aquellos con más de 100 docentes, porque el derecho sea realmente ejercible.

En cuanto a los permisos por cuidados, este sindicato valora cualquier medida que reduzca la burocracia, pero ha instado a que la simplificación "no implique pérdida de garantías ni más discrecionalidad administrativa", ha pedido "plazos claros, duración garantista del permiso, mantenimiento de la posibilidad de concesión hasta el 30 de junio y protección específica en casos de discapacidad igual o superior al 65% y que se puedan presentar solicitudes provisionales o condicionadas cuando la persona todavía no tenga centro de destino adjudicado".

Los derechos del profesorado "tienen que poder ejercerse de manera efectiva, sin obstáculos innecesarios y con garantías", han subrayado desde CCOO.

Y UGT, por su parte, denuncia que la normativa de la Conselleria "está llena de trabas burocràtiques y limitaciones que impiden el ejercicio real de este derecho". "En lugar de facilitar la conciliación, se traslada la presión y el conflicto directamente a las direcciones y a los claustros", zanjan desde UGT.