Profesores interinos protestan contra la pérdida de plazas por el "desastre" de las adjudicaciones de julio

Actualizado 04/09/2018 10:12:52 CET

Educación subraya que todos los que tienen tres años de antigüedad y opten a "todas las vacantes" pueden tener plaza

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Profesores interinos se han concentrado este lunes en València y Alicante para expresar su rechazo al "desastre" que, en su opinión, se ha producido en las adjudicaciones de julio y para exigir a la Conselleria de Educación que se revierta esta situación sacando vacantes para los docentes que han perdido su puesto.

La protesta --que se ha desarrollado a mediodía ante la sede de la Conselleria de Educación en València y la Dirección Territorial en Alicante-- ha sido convocada por el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) y la Coordinadora de Professorat Interí.

Los impulsores de esta acción han recordado que sus quejas se deben principalmente a "tres factores: las oposiciones masivas celebradas recientemente, la catalogación de vacantes con el requisito de inglés y la medida de repetición de centro, que han hecho que profesores y maestros, sobre todo, con muchos años de servicios prestados, no hayan obtenido vacante".

Al respecto, la integrante de la coordinadora Lidia Peris ha subrayado a Europa Press que el colectivo "lleva todo el curso escuchando al conseller, Vicent Marzà, en los medios de comunicación y a través de su Twitter pidiendo tranquilidad porque, a pesar de las oposiciones, todos iban a trabajar, pero no ha sido así".

En este sentido, ha recordado que se han presentado más de 600 recursos de reposición durante julio y agosto. "Oposiciones sí, pero no masivas", ha pedido esta representante que ha considerado que "para subsanar este error", tendrían que sacar vacantes que cubriesen a todos estos maestros.

Por su parte, el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, ha remarcado que "sí se ha cumplido totalmente" lo que sostuvo la Conselleria respecto a que entre el 70 y el 80 por ciento de las plazas ofertadas en las oposiciones serían aprobadas por interinos, puesto que de las 3.000 que salieron "2.326, el 77,5%", han sido para el colectivo y "únicamente 674" para personas sin servicios previos.

Además, ha sostenido que "todos los interinos con tres años de antigüedad o más tienen plaza si han pedido todas las vacantes ofertadas en julio pero es que no se han pedido todas". Y en este sentido se ha referido a puestos no solicitados en "Orihuela, Rojales, Torrevieja o Catral, cuyos alumnos tienen el mismo derecho que los de València, Alicante y Castellón a tener un profe en sus aulas".

"No es un tema de estimación, sino un hecho y si hay una sola persona interina con más de tres años de antigüedad y que haya solicitado todas las vacantes y no tenga plaza que lo diga y le pediré disculpas y si no, son otros quienes tienen que dar algún tipo de justificación de lo que se está diciendo", ha aseverado el secretario autonómico.

Respecto a las presuntas irregularidades en el orden de las bolsas por la repetición de centro, Soler ha comentado que esta medida pretende que la mayoría del profesorado en los centros educativos sea el mismo que el año anterior y que solo se han dado algunos "desajustes" en Primaria, al coincidir con el proceso de oposiciones, mientras que en Secundaria ha sido "un éxito".

1.200 VACANTES MÁS

El representante del departamento de Campanar ha avanzado que este miércoles se adjudicarán 1.200 vacantes correspondientes a jubilaciones y a las de verano, 400 para Primaria y 800 para Secundaria, así que, de nuevo, esas personas que no tienen plaza si piden todas las vacantes podrán obtenerlas.

Por último, ha defendido que "es muy bueno para el sistema que haya profesores con destino definitivo en los centros, que haya 3.000 funcionarios de carrera más y que la plantilla docente haya crecido en 5.000 profesores en tres años en los que, además, el número de alumnos no se ha incrementado". "Espero que esto lo comprenda y entienda el conjunto de la sociedad y del profesorado", ha rematado.