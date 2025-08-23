Prohibido el baño en las playas de Guardamar del Segura (Alicante) al detectar de nuevo cinco ejemplares de dragón azul

Prohibido el baño en las playas de Guardamar del Segura al detectar de nuevo cinco ejemplares de dragón azul - FB ALCALDE GUARDAMAR

ALICANTE, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura (Alicante) ha vuelto a izar la bandera roja en sus playas, por lo que está prohibido el baño, al detectar de nuevo cinco ejemplares del conocido como dragón azul ('Glaucus atlanticus').

El alcalde de la localidad, José Luis Sáez, a través de sus redes sociales ha precisado que este viernes se han localizado cuatro ejemplares en la Playa Ortigues y el otro en la Centro, por lo que se ha activado la bandera roja en los arenales.

El Ayuntamiento ha reactivado el dispositivo preventivo para detectar posibles ejemplares arrastrados por las corrientes. Los servicios municipales, policía, salvamento y socorrismo y medio ambiente permanecen atentos a la evolución de la situación e irán informando sobre las diferentes medidas a tomar.

El dragón azul es un pequeño molusco marino cuya picadura puede provocar dolor intenso, vómitos y reacciones adversas. Por la seguridad ciudadana, el baño está totalmente prohibido y han pedido "máxima prudencia y colaboración".

El consistorio ha aconsejado a la ciudadanía que, si ven un ejemplar, no lo toquen, ni con guantes; avisen a socorristas o autoridades. En caso de picadura, recomiendan enjuagar con agua salada, aplicar paños fríos y acudir al puesto de socorro o centro de salud.

El jueves 21 de agosto, Guardamar ya izó la bandera roja tras la aparición de dos ejemplares de dragones azules en la playa de Vivers.