Promotores musicales y Fotur promueven un "espacio de mediación" sobre la convivencia cultural urbana - REMITIDA ORGANIZACIÓN

VALÈNCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo Mercantil de València acogerá el próximo 30 de junio la jornada 'Ciudades que suenan, ciudades que viven. Conversaciones sobre la València que queremo', un encuentro organizado por las asociaciones de promotores musicales de la Comunitat Valènciana Promfest y MusicaProCv en colaboración con la Federación Fotur.

Este foro nace como "un espacio de mediación cultural, escucha multiactor y reflexión colectiva para abordar los retos y oportunidades que plantea el crecimiento de la actividad musical y cultural en los entornos urbanos", explican sus impulsores en un comunicado.

La iniciativa reunirá a representantes de administraciones públicas, especialistas internacionales, profesionales del sector musical, asociaciones vecinales y agentes sociales vinculados a la vida cultural de la ciudad. El acceso es gratuito, previa inscripción en: https://form.typeform.com/to/EfATHpro

La jornada parte de "una premisa clara: los desafíos asociados a la actividad cultural urbana no deben abordarse desde la confrontación, sino desde el diálogo, la cooperación y la búsqueda de soluciones equilibradas que garanticen tanto los derechos culturales como la calidad de vida de la ciudadanía".

"Las ciudades más innovadoras están desarrollando nuevas fórmulas de gobernanza cultural capaces de compatibilizar la actividad creativa con la convivencia vecinal. València tiene la oportunidad de situarse en ese debate internacional y construir su propio modelo desde la escucha y la participación", expone la organización.

EXPERIENCIAS EUROPEAS PARA INSPIRAR SOLUCIONES

La primera mesa de debate, bajo el título 'Modelos de mediación y gobernanza cultural europea', permitirá conocer experiencias pioneras desarrolladas en distintas ciudades europeas. Participarán Carmen Zapata, Comisionada de la Noche del Ayuntamiento de Barcelona; Martina Brunner, directora ejecutiva de Vienna Club Commission (Austria); y Timo Wiesmann, representante de Hamburg Music City y de la red internacional de Music Cities. Sus intervenciones ofrecerán ejemplos de cómo diferentes ciudades están gestionando la convivencia entre actividad cultural, ocio, ciudadanía y sostenibilidad urbana mediante mecanismos de mediación, planificación y participación.

La segunda mesa, 'Tejiendo la convivencia cultural urbana en València', reunirá a representantes de diferentes sensibilidades y sectores implicados en la vida cultural de la ciudad. Participarán Juan Pablo Valero, director general de València Music City; María José Broseta, presidenta de la Federación de asociaciones de vecinos de València; Sergi Almiñana, presidente de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valènciana (MusicaProCV); y Víctor Pérez, presidente de la Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e industrias Afines de la Comunitat Valènciana.

Ambas sesiones estarán moderadas por Antonio Beltrán Pueyo, especialista en facilitación de procesos colectivos y mediación organizacional, quien ejercerá además como relator de las conclusiones del encuentro.

La asistencia está dirigida a profesionales de la cultura, responsables públicos, entidades vecinales, investigadores, gestores culturales y ciudadanía interesada en el futuro de la convivencia cultural urbana.