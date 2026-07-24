Propuestas valencianas y The Gleam Ensemble inician el Festival de Música Antiga i Barroca de Peñíscola - GENERALITAT VALENCIANA

CASTELLÓ 24 Jul. (EUROPA PRESS - -

El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peñíscola inicia su 31ª edición con tres propuestas que combinan la presencia de formaciones valencianas con una destacada participación internacional. La programación del certamen comienza el 24 de julio con el pasacalle heráldico de La Reglada, que recorrerá las calles del casco antiguo de la localidad.

Esa misma noche, a las 22.30 horas, el Castillo del Papa Luna acogerá el concierto del grupo valenciano Mediterrània Consort, que interpretará 'A furore ad gloriam' en la voz de la soprano Aurora Peña y con David Antich a la flauta de pico y la dirección.

El 25 de julio, también a las 22.30 horas, Capella de Ministrers presentará en el Palau de Congressos 'El Conqueridor', una propuesta dedicada a la figura de Jaume I. El concierto estará dirigido por Carles Magraner y contará con la participación de la Agrupación Vocal Capella de Ministrers. Este espectáculo se enmarca en la programación cultural conmemorativa del 750 aniversario de la muerte del monarca que ha elaborado la Generalitat.

La primera formación internacional invitada de la edición será The Gleam Ensemble. El conjunto taiwanés actuará el 26 de julio, a las 22.30 horas, en el Castillo del Papa luna con el programa 'De carne y aliento: el arte de disminución en el mundo de los Habsburgo'.

El Festival Internacional de Música Antiga i Barroca está organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Institut Valencià de Cultura, con la colaboración de la Diputación de Castellón y el Ayuntamiento de Peñíscola.

Del 24 de julio al 2 de agosto, presenta una programación integrada por nueve conciertos, el tradicional espectáculo piromusical, una propuesta familiar y un pasacalles heráldico.

Las entradas anticipadas para los conciertos están a la venta en la página web del festival a un precio de 15 euros. Asimismo, podrán adquirirse en las taquillas habilitadas en la Casa de l'Aigua y el Castillo del Papa Luna durante los días de concierto.

Las entradas para el espectáculo familiar 'Follia d'amore', previsto para el 2 de agosto, a las 12.00 horas, en el Palau de Congressos, son gratuitas y pueden descargarse en mab.ivc.gva.es o recogerse físicamente en las taquillas.