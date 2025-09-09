La provincia de Alicante y el litoral sur de Valencia, en alerta naranja este martes por lluvias y tormentas

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Alicante y el litoral sur de Valencia se encuentran este martes en alerta naranja por lluvias y tormentas, mientras que la provincia de Castellón ha bajado a alerta amarilla, según el último boletín del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).

Por su parte, el interior y litoral norte de Valencia estarán esta jornada en alerta amarilla por lluvias.

Así, este martes predominará el cielo muy nuboso y podrían registrarse rachas de viento muy fuerte y granizo en el litoral de la autonomía, especialmente en la mitad sur.

Las temperaturas bajarán, de forma notable las máximas en la mitad sur. En el litoral habrá viento moderado del noreste y, en el interior, viento de flojo a moderado, del noroeste en el interior norte de Castellón y variable en el resto.