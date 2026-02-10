El proyecto 'Difracciones del agua' quiere convertir en arte los datos hídricos de Alicante

Presentación del proyecto 'Difracciones del agua' - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aguas de Alicante, el artista Daniel García Andújar y el MACA se han aliado para convertir los datos hídricos de la ciudad en arte, a través del proyecto 'Difracciones del agua', que se ha presentado este martes.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, junto al director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante, Martín Sanz; el artista Daniel García Andújar, que dirige el proyecto; el director de Innovación de Aguas de Alicante, Ignacio Casals, y la conservadora del MACA, Rosa Castells, han dado a conocer la iniciativa.

El proyecto busca "visibilizar las infraestructuras invisibles del agua mediante un proceso colaborativo" que combina el análisis de datos masivos ('big data'), la inteligencia artificial (IA) y la creación artística, según ha concretado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Beldjilali ha destacado la "importancia de la colaboración entre instituciones para enriquecer la oferta cultural de Alicante". En este caso, ha continuado la edil, 'Difracciones del agua' aúna "creatividad, innovación y colaboración en un proyecto muy original que además va a estar dirigido por Daniel García Andújar, todo un referente del arte visual en España".

"En la Concejalía de Cultura estamos expectantes y orgullosos de participar, a través del MACA, en una iniciativa que, además, va a rescatar parte del legado de Eusebio Sempere visto a través del filtro de las nuevas tecnologías", ha añadido la edil.

Por su parte, Sanz ha señalado que "el objetivo principal de 'Difracciones del agua' es potenciar y dar visibilidad al portal de datos abiertos de Aguas de Alicante, posicionando a la entidad como pionera en transparencia e innovación, poniendo en valor que el tratamiento de datos puede trascender el ámbito técnico para integrarse en la cultura y la sensibilización social".

HOMENAJE AL LEGADO DE EUSEBIO SEMPERE

El proyecto rinde homenaje al legado del artista alicantino Eusebio Sempere, "pionero" en el uso del ordenador como herramienta estética. Así, según el consistorio, "si Sempere buscaba la poesía en la geometría y la luz, 'Difracciones del agua' actualiza esa búsqueda utilizando" el "gran ordenador" que es "el sistema inteligente del agua de la ciudad". "La tecnología se plantea aquí no como un fin, sino como un medio para el asombro y la conciencia ecológica", ha apuntado.

'Difracciones del agua' se define como un "taller expandido" y una "instalación procesual". La propuesta parte de la premisa de que bajo el asfalto de Alicante existe una "ciudad invisible", una compleja red de arterias y capilares que define la salud y el ritmo de sus habitantes.

Utilizando los conjuntos de datos ('datasets') albergados en el portal de datos abiertos de Aguas de Alicante, que incluyen información sobre consumos, calidad, incidencias y estacionalidad, el proyecto invita a artistas, estudiantes y ciudadanos a convertir esa información técnica en "cartografías sensibles", en instalaciones artísticas.

De este modo, los consumos se traducirán en densidades de trama, la calidad del agua en gradaciones cromáticas y las incidencias en "grietas" visuales o sonoras. Para ello, se emplearán herramientas digitales contemporáneas, incluidos modelos de IA ligera y supervisada por humanos, para "generar patrones y textos poéticos sin comprometer la privacidad ni la ética de los datos". Todo ello, bajo el paraguas de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

FASES

Según el consistorio, el proyecto se extenderá a lo largo de cuatro meses, entre febrero y junio de 2026, y consta de diferentes fases que arrancan este martes 10 de febrero con la apertura de la convocatoria para participar, que estará activa hasta el próximo 9 de marzo.

Los participantes seleccionados trabajarán a continuación en formato de talleres colaborativos durante varias jornadas intensivas que se desarrollarán en marzo y en diferentes emplazamientos. Dichos talleres van desde la capacitación específica sobre el portal de datos abiertos por parte de técnicos de Aguas de Alicante hasta la formación en 'data art' e IA impartida por expertos.

El resultado de todo el proceso se materializará en una instalación modular, que integrará soportes físicos y también proyecciones digitales en el espacio expositivo del Museo de Aguas de Alicante durante el mes de mayo.

El proyecto concluirá el 4 de junio en el MACA con una conferencia magistral, seguida de la presentación de conclusiones y evaluación de la participación e impacto del proyecto.

El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Agua, en el que Aguas de Alicante se encuentra inmerso, es el "marco y motor" para el desarrollo de 'Difracciones del agua', con el fin de validar el uso del arte y la tecnología "como herramientas legítimas para mejorar la gestión hídrica y la relación de la ciudadanía con sus infraestructuras".