Un proyecto de la Fundación del Hospital General de Valencia desarrolla un tubo endotraqueal expansible

Proyecto EXTRATUBE - GVA

VALÈNCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Extratube, liderado por la Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de Valencia (Fihguv), ha logrado transformar una idea innovadora en el desarrollo de un tubo endotraqueal expansible cuyo objetivo es reducir los daños y complicaciones más frecuentes durante la intubación endotraqueal de los pacientes.

El investigador principal de Extratube y facultativo del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor, Lucas Rovira, ha llevado a cabo este proyecto en colaboración con el también investigador y facultativo del IIS La Fe Guido Mazzinari, el Instituto Tecnológico del Plástico Aimplas y el Instituto de Investigación en Materiales de la Universitat Politècnica de València.

El equipo investigador lleva tres años trabajando en rediseñar y mejorar el proceso de fabricación de los tubos endotraqueales, elaborándolos a partir de materiales plásticos con memoria de forma que, a diferencia de los convencionales, tengan la propiedad de mantener una forma temporal comprimida, según ha informado el centro hospitalario en un comunicado.

Este tamaño reducido facilitaría la entrada en la tráquea y, una vez alojado en ella en la posición correcta, adquiriría el diámetro adecuado definitivo. Para provocar esa expansión del tubo, los investigadores han creado una guía que permite disparar el cambio conformacional a demanda, mediante un estímulo térmico --a modo de un fiador-- que genera que el diámetro del tubo pueda pasar de 5.5 milímetros a 7.5, incrementándose en casi un 40 por ciento.

El equipo investigador ha logrado crear, asimismo, un proceso para fabricar tubos endotraqueales con este material de manera industrializada. Este desarrollo, que cuenta con solicitud de patente europea e internacional, constituye una "solución innovadora" a una necesidad existente en el campo de la intubación, una maniobra compleja que requiere seleccionar el tubo endotraqueal apropiado (entre los 18 tamaños que existen, desde 2.5 milímetros de diámetro interno hasta los once) para controlar las vías respiratorias de los pacientes durante la anestesia general o en caso de estado crítico. El uso de un tamaño inadecuado produce complicaciones comunes, como dolor de garganta, afonía, ronquera y traumatismos laríngeos.

AVANCES CONSEGUIDOS CON EXTRATUBE

El tubo endotraqueal expansible Extratube cuenta con las ventajas de los tubos con diámetros pequeños (durante la inserción) y de los tubos con diámetros grandes (una vez alojados en la tráquea) además de eliminar los inconvenientes de ambos; esto permite reducir los daños frecuentes al introducirlo y, al expandirse una vez posicionado en la tráquea, disminuir el trabajo respiratorio, el riesgo de obstrucción por secreciones y permitir realizar limpiezas bronquiales a su través al poder pasar un fibrobroncoscopio.

Además del incremento en la seguridad durante la realización del procedimiento para pacientes y profesionales, este dispositivo médico innovador genera también ventajas para las administraciones, dado el ahorro de costes que supondría.

El proyecto ha sido financiado por una ayuda de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) --actual IVACE+i-- para la valorización, transferencia y explotación por las empresas de resultados de I+D. Para conocer todos los detalles de la tecnología, se puede acceder a la página web del proyecto, https://fihguvextratube.es/.