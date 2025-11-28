El proyecto 'Renacer Panadero' se salda con la reapertura de siete hornos y pastelerías afectados por la dana

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Renacer Panadero', que se puso en marcha hace un año para impulsar la reconstrucción de hornos artesanos arrasados por la dana del 29 de octubre de 2024, ha contribuido a la recuperación de la actividad de siete establecimientos artesanos gravemente afectados.

La Fundación Mapfre, el Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia y la ONG Cesal han presentado el balance final de la iniciativa que pretendía restituir instalaciones y equipamientos, empleos y revitalizar estos espacios emblemáticos para la vida comunitaria en l'Horta Sud.

Se calcula en unas 300 personas las beneficiadas directamente con la reconstrucción de estos hornos artesanos, entre familias propietarias, personas empleadas y aprendices en formación, han explicado en un comunicado desde el proyecto.

Además, se estima que la reapertura de estos siete establecimientos ha permitido restablecer un servicio esencial para más de 69.000 personas y reactivar entre 40 y 70 proveedores locales, con impactos indirectos en entre 3.700 y 5.200 personas.

El proyecto ha facilitado, además, que más de una veintena de personas en situación de vulnerabilidad hayan podido realizar prácticas profesionales en hornos reales, lo que ha derivado en contrataciones efectivas y nuevas oportunidades de empleo, según la iniciativa.

"NUESTRA HISTORIA PODÍA DESAPARECER"

Los siete negocios locales con los que se ha trabajado en el marco de este proyecto son Don Pa Artesans (Catarroja), Horno La Torre (La Torre, Valencia), Horno Panadería Anaya (Aldaia), Horno Pastelería Montoro Raimundo (Massanassa), Forn Baixauli (Picanya), Forn Velarte (Castellar-L'Oliveral) y Pastelería Galán (Albal).

En representación de las familias panaderas, José Vicente Galán, propietario de Pastelería Galán, ha expresado el sentimiento compartido por los siete hornos: "En cuestión de horas lo perdimos todo: maquinaria, instalaciones y décadas de trabajo. Pero lo más duro fue sentir que nuestra historia podía desaparecer. Renacer Panadero nos ha devuelto no solo nuestros negocios, sino la ilusión, la fuerza y la certeza de que no estábamos solos. Hoy podemos mirar al futuro con esperanza".

En esta línea, el presidente del Gremio de Panaderos y Pasteleros, Juan José Rausell, ha reivindicado el valor social del oficio: "Los hornos artesanos son mucho más que comercios: son memoria, identidad y vida de barrio. Gracias a Renacer Panadero hemos acompañado a familias panaderas que hoy vuelven a levantar sus persianas y hemos abierto el oficio a nuevas generaciones que ya se están formando en nuestros obradores y asegurarán su continuidad".

El director de Acción Social de Fundación Mapfre, Daniel Restrepo, ha subrayado que este era el objetivo de la organización: "'Renacer Panadero' demuestra que, cuando se trabaja de la mano con entidades como Cesal y el Gremio de Panaderos y Pasteleros, la reconstrucción no solo es posible, sino que genera nuevas oportunidades para toda la comunidad".

El director general de Cesal, Pablo Llano, ha subrayado que "'Renacer Panadero' ha sido mucho más que un proyecto de reconstrucción: es una intervención que genera cohesión social, fortalece el tejido económico local y amplia las alianzas territoriales de cara a una recuperación sostenible en el tiempo".

El acto de clausura de Renacer Panadero se ha celebrado en el nuevo centro de la ONG Cesal en Catarroja, inaugurado en septiembre de 2025 como espacio de referencia para la intervención social y económica en la zona dana.