Los psicólogos de la Comunitat subrayan la "resiliencia" del ser humano en la dana: "La salud mental ayudará a superar"

Profesionales comparten el trabajo de bienestar emocional realizado en la zona cero y empiezan una tercera fase de "reconstrucción"

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Es muy importante la salud mental porque nos ayudará a superar el dolor y el miedo, porque tenemos miedo de que esto vuelva a pasar". Este es el testimonio de la vecina de Sedaví Lola Alacreu, que con 71 años es superviviente de la riada del 1957 y de las inundaciones del pasado 29 de octubre. Alacreu es una de las personas que ha asistido a las sesiones de terapia que ha ofrecido el Colegio Oficial Psicologia de la Comunitat Valenciana (COPCV) en la zona cero de la dana porque "la población se está preocupando de las ayudas materiales, que hace falta, pero estar bien también es necesario para poder afrontar esto, que es largo".

Así lo ha expresado la afectada en Sedaví, este sábado, en declaraciones a Europa Press, en la sede del COPCV, donde se ha celebrado la 31ª Jornada Profesional titulada 'Vivencias y sufrimiento: el papel de la psicología frente a las consecuencias emocionales de la dana' para explicar y poner en común el trabajo realizado hasta la fecha en materia de bienestar emocional y salud mental, de la que han destacado "una resiliencia y una fortaleza muy importante, muy digna de admirar".

"En la primera sesión visualicé una película de los hechos en negro: las olas del agua, su ruido, hasta dónde llegó, una imagen de cómo arrastraban los coches, los pitidos, gente por la calle y en los coches. En la segunda sesión, esa película la veía ya con menos color. Pero en la tercera sesión yo me fui a casa con una paz increíble, ya no veía la película esa catastrófica, sino un poco de luz", ha explicado Alacreu, quien ha agradecido la atención psicológica recibida "al haber desmontado todo lo que ha removido la dana, que es también el puzzle de los recuerdos de la riada del 57".

Por ello, ha expuesto que "esta situación crea incertidumbre" porque "no encuentras seguridad". Asimismo, ha recordado que cuando era pequeña "lloraba mucho" cuando se realizó el Plan Sur de València: "Porque en mi familia decían 'nos hemos venido a Sedaví huyendo del río, y ahora nos ponen el río aquí'".

Casos e historias de vida como las de Alacreu son las que han tratado en terapia los más de 140 psicólogos que han intervenido en las poblaciones afectadas por la dana, coordinados por el COPCV, después de que más de 800 profesionales se pusiesen a disposición de la institución.

El decano de la Junta de Gobierno del COPCV, Francisco Santolaya, ha señalado que "esta jornada de trabajo se crea desde la gratitud, a los psicólogos que se ofrecieron y a los que, finalmente, pudieron intervenir; y la unidad". En esta línea, ha destacado que "es muy importante y es esencial en una catástrofe la existencia de un mando único que coordine todas las acciones".

Santolaya ha indicado que, en primer lugar, se intervino con el grupo de emergencias, con acción directa, dentro de las poblaciones, durante dos meses y medio. "Es un tiempo muy largo, dentro de una situación de emergencias, y lo ocurrido ha sido devastador", ha lamentado.

Posteriormente, empezaron de forma escalonada los equipos de trauma, que siguen activos y son liderados por la psicóloga clínica experta en trauma e integrante de la Asociación EMDR España Rosa Molero. A continuación, a partir de marzo, el COPCV iniciará una tercera fase, que es la de reconstrucción.

"EL GOLPE MÁS DURO"

Molero ha recalcado que "es muy importante que se sepa que las personas han sufrido el golpe más duro que una persona puede sufrir y tiene que ver con el asestar el golpe al sentimiento de seguridad. El sentimiento de seguridad ha sido arrebatado".

La psicóloga experta en trauma ha explicado que los terapeutas EMDR utilizan "unos protocolos específicos con mucha evidencia empírica" y trabajan con la sintomatología de las personas afectadas, "sintomatología que es perfectamente normal ante una catástrofe completamente anormal", ha puntualizado.

"Al principio somos como el 'Almax' para que la gente pueda hacer esa digestión. Lo que pasa es que ya hace cuatro meses y hay personas que ya han desarrollado lo que se llama el trastorno de estrés postraumático. Afortunadamente, mucha gente ha ido haciendo la digestión de todos estos sucesos de una manera adaptativa y solos y solas con el acompañamiento de los ayuntamientos y otros recursos", ha señalado.

Su trabajo es "hacer que la activación somatosensorial baje" y ha detallado que los terapeutas se han encontrado con "personas que están teniendo todavía pesadillas, están reviviendo las escenas, el cuerpo reacciona como si estuvieran pasando las cosas en este momento". "Hay una hiperactivación, por lo tanto, hay un sentimiento de tristeza y de angustia que todavía continúa", ha agregado.

Molero ha incidido en que "los ayuntamientos de los municipios afectados por la dana han puesto todos los medios que han podido para apoyar a la gente" en materia de acompañamiento psicológico.

"NO SE RECIBIÓ UNA ACTIVACIÓN OFICIAL"

En este sentido, la presidenta de Psicoemergencias-CV, Asia Kilani, ha resaltado que "no se recibió una activación oficial por parte del 112" y que el COPCV se puso en contacto con su entidad. "Estuvimos esperando uno o dos días para ver si teníamos esa activación, que no llegó a producirse y, entonces, ya a través del Colegio Oficial de Psicología, bajo su amparo, se empezó a gestionar el contacto con los ayuntamientos afectados para que nos activasen ellos", ha detallado.

"En esa primera fase era salir lo más pronto de casa, porque además el llegar a los lugares era muy difícil, entre otras cosas porque no habíamos tenido la activación oficial, entonces no teníamos el pase para poder entrar y utilizar los carriles de emergencia. Lo que no ha sido habitual en esta situación ha sido la duración en el tiempo. Nosotros estuvimos activos 20-22 días 'in situ', y eso no es lo habitual. Lo habitual en la psicología de las emergencias son 48-72 horas, es el máximo", ha continuado.

Sobre la tercera fase que ha marcado el COPCV, Kilani ha precisado que consiste en "dotar a aquellos ayuntamientos que lo soliciten de un refuerzo de psicólogos y psicólogas que puedan ayudar a los propios de servicios sociales y de sanidad, clínicos y psiquiatras, entre otros, para ir desatascando y que no se genere un embudo".

"Lo que más ha impactado es la gestión que se llevó a cabo, esa sensación de abandono en muchos casos, de que se podrían haber hecho las cosas de otra manera, que habrían hecho que se salvasen muchas más vidas. Entonces es el desamparo máximo y absoluto. Unido todo eso a lo que es el duelo habitual, lo que no es habitual es una pérdida de este tipo tan traumática", ha lamentado.

No obstante, ha destacado que "el ser humano es muy resiliente". "Prácticamente el camino de la normalización empezó a las dos semanas de la dana. ¿Por qué motivo? Porque las personas buscan esa normalización. Entonces, trabajan por ello y para ello. Y con una resiliencia y con una fortaleza muy importante, muy digna de admirar. Pero es cierto que inevitablemente las infraestructuras se rompieron por completo. Hay que ponerlas otra vez en el camino adecuado", ha concluido.