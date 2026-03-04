El PSOE defiende el "derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada" ante los "escándalos" de VPP en Alicante

El secretario general del PSPV en la provincia de Alicante, Rubén Alfaro (i), y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona (d) - EUROPA PRESS

ALICANTE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha defendido el "derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada" ante los "recientes escándalos" relacionados con viviendas de protección pública (VPP) en Alicante, como el de la promoción Les Naus, ubicada en Playa de San Juan.

Desde la dirección provincial socialista en Alicante han afirmado que las "irregularidades" conocidas en torno a la adjudicación y gestión de VPP suponen "una grave quiebra de la confianza ciudadana" y "un ataque directo a las familias trabajadoras que necesitan del respaldo de las administraciones públicas para acceder a una vivienda en condiciones justas".

Así, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha señalado que "la vivienda no puede ser objeto de especulación ni de prácticas opacas" y ha aseverado que es "un derecho recogido en la Constitución y una prioridad política" para su partido.

Asimismo, ha aseverado que donde haya "dudas o irregularidades" exigirán "transparencia, responsabilidades y soluciones". También ha apuntado que "la política de vivienda debe estar guiada por la equidad, la legalidad y la justicia social" y ha manifestado que "no" se puede permitir "que las VPP se conviertan en un instrumento al servicio de intereses particulares".

Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante y alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha reclamado "una revisión exhaustiva de todos los procedimientos vinculados a la adjudicación de VPP en Alicante", así como "la puesta en marcha de mecanismos de control más rigurosos".

De esta forma, Alfaro ha defendido un modelo basado en "el incremento del parque público, la colaboración institucional y el blindaje del acceso a la vivienda como pilar del estado del bienestar".

En este sentido, ha incidido en que el PSPV impulsará iniciativas en ayuntamientos y en Les Corts para "garantizar que la vivienda protegida cumpla su verdadera función social" y evitar, así, "cualquier uso fraudulento o especulativo".

El PSOE también ha insistido en que "el acceso a la vivienda es uno de los grandes retos sociales" de esta época, sobre todo para jóvenes y familias vulnerables, según recoge la formación socialista en un comunicado.

CASA 47

En este contexto, la presidenta del PSOE ha defendido Casa 47 como la iniciativa del Gobierno de España para garantizar "vivienda asequible de verdad y con total transparencia". Se trata de una entidad estatal impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, concebida para "ampliar el parque público y asegurar que el acceso a la vivienda se rija por criterios sociales claros y controlados".

De esta manera, Narbona ha subrayado que uno de los objetivos "fundamentales" de Casa 47 es que "el coste del alquiler no supere el 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar", con las rentas "en torno a los 400 euros mensuales, muy lejos de los aproximadamente 1.200 euros que se pagan en ciudades como Madrid".

Igualmente, ha destacado que "no" hablan de "promesas", sino de "garantizar que una familia trabajadora pueda vivir con dignidad sin destinar la mayor parte de su salario al alquiler".

Los dirigentes socialistas han mantenido una charla titulada 'Hablamos de vivienda', que ha tenido lugar en la sede del PSPV de Alicante y a la que han asistido concejales, alcaldes, portavoces y diputados socialistas de la provincia.