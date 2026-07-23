El PSOE pide estudiar si los Presupuestos del Consell vulneran el derecho europeo por contemplar la 'prioridad nacional'

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VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las eurodiputadas socialistas Leire Pajín y Sandra Gómez han registrado una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión Europea para que analice si la Ley de Presupuestos aprobada esta semana en Les Corts Valencianes, "que introduce el denominado principio de 'prioridad nacional' y criterios de 'arraigo' para acceder a determinadas ayudas públicas y programas de vivienda, es compatible con el Derecho de la Unión Europea".

Las eurodiputadas, que señalan que se trata de las primeras cuentas públicas aprobadas en España que incluyen este criterio, afirman que estos nuevos criterios "pueden vulnerar los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea y a otras personas que tienen reconocido el derecho a la igualdad de trato en la legislación comunitaria".

Además, advierten de que, si estas condiciones se aplican a programas financiados total o parcialmente con fondos europeos, "también podrían plantear dudas sobre el correcto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de esos recursos".

En su iniciativa parlamentaria, Pajín y Gómez solicitan al Ejecutivo comunitario que aclare qué obligaciones tienen los Estados miembros cuando este tipo de medidas puede afectar a ciudadanos europeos o a otras personas protegidas por el Derecho de la Unión, especialmente cuando se trata de programas sufragados con financiación europea.

Por último, las eurodiputadas preguntan a la Comisión si tiene previsto analizar la compatibilidad de esta Ley de Presupuestos con el Derecho de la Unión y, en caso de detectar una vulneración, ejercer las competencias que le atribuyen los Tratados, incluidas las relativas a la correcta gestión y utilización de los fondos europeos.

Con esta iniciativa, Pajín y Gómez buscan "garantizar que toda normativa nacional o autonómica que incida en el acceso a prestaciones públicas respete plenamente los principios fundamentales de la Unión Europea, en particular la igualdad de trato, la no discriminación y la correcta aplicación del Derecho europeo", explican en un comunicado.